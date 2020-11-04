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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

ADANA HABERLERİ  | 04.11.2020 18:44 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 66 - Beşiktaş HDI Sigorta: 77

Salon: Adana Atatürk

Hakemler: Özlem Yalman, Sertan Kırklar, Anıl Veziroğlu

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Fontaine 15, Meskonyte 29, Öykü Taşkın, Wallace 12, İlknur Yıldızhan 8, Raushan Gültekin, Ezgi Manlacı 2, Gülfer Tokatlı, Dürdane Gülşah Gümüşay

Beşiktaş HDI Sigorta: İrem Naz Topuz 7, Alvarez 19, Melek Uzunoğlu 10, Elif Bayram 8, Bradford 17, Senay Zeybek, Melisa Korkmaz 10, Nur Sezen Yavuz, Nisa Yalçın 6

1. Periyot: 12-20

Devre: 24-39

3. Periyot: 42-55

5 faulle çıkan: 33.35 Ezgi Manlacı (Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş HDI Sigorta, deplasmanda Büyükşehir Belediye Adana Basketbol'u 77-66 yendi.

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Adana Namaz Vakitleri 4 Kasım Çarşamba

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Sabah
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İkindi
15:20
Akşam
17:46
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19:02

Adana Nöbetçi Eczaneler 4 Kasım Çarşamba

Barajyolu Eczanesi
Seyhan
Başkent Eczanesi
Seyhan
Burçin Küçük Eczanesi
Seyhan
Burda Eczanesi
Seyhan
Didem Eczanesi
Seyhan
İzel Eczanesi
Seyhan
Öge Eczanesi
Seyhan
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