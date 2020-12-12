Salon: Adana Atatürk
Hakemler: Aytuğ Etki, İsmail Binbir, Batuhan Söylemezoğlu
Büyükşehir Belediye Adana Basketbol: Raushan Gültekin 11, Meskonyte 8, Öykü Taşkın 10, Gülfer Tokatlı 4, Wallace 17, Ladin Özel, İlknur Yıldızhan 11
Galatasaray: Williams 16, Cansu Köksal 16, Pelin Derya Bilgiç 3, Holingsvorth 8, Hruscakova 14, Asena Yalçın 3, Simge Tokmak 2, Miray Balotu 2, Sude Yılmaz 2, Steinberga 5, Mısra Albayrak 9, Russell 12
1. Periyot: 17-30
Devre: 36-56
3. Periyot: 45-75
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Büyükşehir Belediye Adana Basketbol'u 92-61 yendi.