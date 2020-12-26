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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

ANKARA HABERLERİ  | 26.12.2020 15:45 | Son Güncelleme

Çankaya Üniversitesi: 86 - Bellona Kayseri Basketbol: 75

Salon: Ankara

Hakemler: Ziya Özorhon, Fatih Güler, İsmail Binbir

Çankaya Üniversitesi: Zellous 15, White 18, Gizem Yavuz 19, Bahar Öztürk 14, Talbert 18, Ecem Kazar 2, Öze Kavurmacıoğlu

Bellona Kayseri Basketbol: Melis Gülcan 9, Ayşegül Günay Aladağ 6, Harrigan 16, Brown 19, Harris 18, Zeynep Öykü Kalbisagde 3, Gülse Uğur, Esra Ural Topuz 4

1. Periyot: 23-19

Devre: 38-37

3. Periyot: 62-58

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Çankaya Üniversitesi, sahasında Bellona Kayseri Basketbol'u 86-75 yendi.

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