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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

HATAY HABERLERİ  | 30.12.2020 15:49 | Son Güncelleme

Hatay Büyükşehir Belediyespor: 69 - OGM Ormanspor: 91

Salon: Antakya

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Muhammed Murat Zafer, Batuhan Kümükoğlu

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Canada 18, Kübra İmren Siyahdemir 3, İdal Yavuz 4, Gizem Başaran 14, Prince 8, Ben Abdelkader 15, İdil Türk, Derin Yaya 7

OGM Ormanspor: Robinson 8, Williams 36, Nilay Kartaltepe 7, Sinem Ataş 2, Şerife Alperi Onar 11, Meltem Avcı 5, Damla Gezgin 5, Sykes 9, Walker 8

1. Periyot: 14-18

Devre: 34-46

3. Periyot: 58-75

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 14. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 69-91 yendi.

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