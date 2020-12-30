Salon: Antakya
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Muhammed Murat Zafer, Batuhan Kümükoğlu
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Canada 18, Kübra İmren Siyahdemir 3, İdal Yavuz 4, Gizem Başaran 14, Prince 8, Ben Abdelkader 15, İdil Türk, Derin Yaya 7
OGM Ormanspor: Robinson 8, Williams 36, Nilay Kartaltepe 7, Sinem Ataş 2, Şerife Alperi Onar 11, Meltem Avcı 5, Damla Gezgin 5, Sykes 9, Walker 8
1. Periyot: 14-18
Devre: 34-46
3. Periyot: 58-75
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 14. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 69-91 yendi.