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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

KOCAELİ HABERLERİ  | 30.12.2020 16:34 | Son Güncelleme

İzmit Belediyespor: 84 - Bellona Kayseri Basketbol: 72

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Aytuğ Ekti, Ahmet Murat Arıkanlı, Seda Esen

İzmit Belediyespor: Gülşah Duman 3, Kübra Erat 12, Siksniute 20, Wheeler 19, Dos Santos 9, Elif Emirtekin 4, İnci Güçlü 3, Jovanovic 14, İpek Garip, Miray Şahin, Tuana Azra Met, Saadet Aysu Keskin

Bellona Kayseri Basketbol: Melis Gülcan 9, Ayşegül Günay Aladağ 1, Brown 22, Esra Ural Topuz 2, Harris 26, Sevgi Tonguç 7, Harrigan 5, Zeynep Öykü Kalbisağde, Gülse Uğur

1. Periyot: 21-19

Devre: 41-34

3. Periyot: 60-58

KOCAELİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında İzmit Belediyespor, sahasında Bellona Kayseri Basketbol'u 84-72 yendi.

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