Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Ali Köseoğlu, Nihat Çetin, Seda Esen

Nesibe Aydın: Gülşah Duman Bıçakçı 5 , Coates 19, Thomas 13, Snytsina 13, Harika Gözde Eldaş 7, Nacickaite 17, Çisil Bilgin 4, Gizem Kaymaz 9, Merve Uygül 3, Hülya Çoklar Asarcıklı 6, Merve Albayrak

Elazığ İl Özel İdare: Melike Yalçınkaya, Morgan 17, Pulliam 17, Razheva 4, Nur Dihan Dabakoğlu 12, Şuğranur Hatice Sönmez 4, Esma Çelen Türk 4, Gülfer Tokatlı, Nisa Yalçın, Brych, Aysel Bakır

1. Periyot: 26-10

Devre: 54-29

3. Periyot: 78-41

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2. hafta erteleme maçında Nesibe Aydın, konuk ettiği Elazığ İl Özel İdare'yi 96-58 yendi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz