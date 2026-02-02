Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! Arya Bektaş gözaltına alındı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Burak Doğan'ın haberine göre İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonda sosyal medya ünlüsü Arya Bektaş da gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA ÜNLÜ İSİM GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte harekete geçmişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde kullanma ve temin etme suçlamalarıyla çok sayıda adrese eş zamanlı "Şafak Operasyonu" gerçekleştirmişti.

Uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen operasyonda, sosyal medya dünyasının yakından tanıdığı isimler hedef alınmıştı.

Aralarında Emirhan Çakal, Döndü Şahin, Mert Eren Bülbül, Mazlum Aktürk ve Sıla Dündar gibi isimlerin de yer aldığı ünlüler gözaltına alınmıştı.

İl Jandarma Komutanlığındaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal (Çakal), Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven, Fırat Yayla adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.