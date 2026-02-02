MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! Arya Bektaş gözaltına alındı

Ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Arya Bektaş gözaltına alındı.

Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! Arya Bektaş gözaltına alındı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Burak Doğan'ın haberine göre İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonda sosyal medya ünlüsü Arya Bektaş da gözaltına alındı.

Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! Arya Bektaş gözaltına alındı 1

ÇOK SAYIDA ÜNLÜ İSİM GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte harekete geçmişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde kullanma ve temin etme suçlamalarıyla çok sayıda adrese eş zamanlı "Şafak Operasyonu" gerçekleştirmişti.

Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! Arya Bektaş gözaltına alındı 2

Uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen operasyonda, sosyal medya dünyasının yakından tanıdığı isimler hedef alınmıştı.

Aralarında Emirhan Çakal, Döndü Şahin, Mert Eren Bülbül, Mazlum Aktürk ve Sıla Dündar gibi isimlerin de yer aldığı ünlüler gözaltına alınmıştı.

Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! Arya Bektaş gözaltına alındı 3

İl Jandarma Komutanlığındaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal (Çakal), Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven, Fırat Yayla adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TRT Yalanladı, Gülben Ergen kabul etti! 2.sezonda olacakTRT Yalanladı, Gülben Ergen kabul etti! 2.sezonda olacak
Fatih Ürek ile ilgili o iddiaya hastaneden karşı yanıt!Fatih Ürek ile ilgili o iddiaya hastaneden karşı yanıt!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlü isimden Epstein'e: 'Sana bir ya da iki küçük bebek getirebilirim'

Ünlü isimden Epstein'e: 'Sana bir ya da iki küçük bebek getirebilirim'

Son ankette ikinci sıradaki tercih gündem oldu!

Son ankette ikinci sıradaki tercih gündem oldu!

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

Fatih Ürek'in cenazesi sonrası sitem etti: "Camide başı açık..."

Fatih Ürek'in cenazesi sonrası sitem etti: "Camide başı açık..."

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

Şeref Yazıcı’nın tüm mal varlıklarına el konuldu!

Şeref Yazıcı’nın tüm mal varlıklarına el konuldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.