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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

20.11.2021 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankaya Üniversitesi: 101 - Hatayspor: 87

Salon: Ankara

Hakemler: Alper Altuğu Köselerli, Seda Esen, Eyyüp Ayhan

Çankaya Üniversitesi: Dikaioulaku 27, Derin Yaya 16, Prince 27, White 18, Tuğçe Murat 10, Ecem Kazar, Özge Kavurmacıoğlu, Kübra Erat, Aleyna Fatma Cengizhan, Melike Tuğba Oral 3,

Hatayspor: Wiley 25, Ayşegül Günay Aladağ 8, Gorini 8, Bahar Çağlar Ökten 10, Brown 19, Büşra Akgün 3, Elif Emirtekin 5, Melis Dilara Lafatan, Büşra Akbaş 9

1. Periyot: 29-16

Devre: 58-39

3. Periyot: 86-61

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Çankaya Üniversitesi, sahasında Hatayspor'u 101-87 yendi.

Çankaya Üniversitesi, ligde 2. galibiyetini elde etti. Hatayspor ise 5. maçında 2. yenilgisini aldı.

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