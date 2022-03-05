Salon: Kocaeli Atatürk

Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Cemil Uygül, Seda Esen

UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk 8, Gülse Uğur 5, Fields 27, Babic 14, Mircheva 16, Higgins 12, Melisa Korkmaz, Sıla Dikmenoğulları

Çankaya Üniversitesi: White 10, Dikaioulaku 19, Derin Yaya 20, Prince 18, İnci Güçlü, Özge Kavurmacıoğlu 6, Kübra Erat 3, Melike Tuğba Oral 3

1. Periyot: 22-23

Devre: 46-35

3. Periyot: 70-59

KOCAELİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında UMF Yapı İzmit Belediyespor, sahasında Çankaya Üniversitesi'ni 82-79 yendi.



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