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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

16.04.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 83 - Nesibe Aydın: 88

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Hüseyin Çelik, Aydın Karaçam, Alper Gökçebel

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Zellous 16, Feride Şevval Akalan 19, Sinem Ataş 20, Fagbenle 16, Baric 4, Asena Yalçın 8, Fatmanur Karakaş, Esra Ural Topuz

Nesibe Aydın: Thomas 16, Nacickaite 17, Meltem Yıldızhan 17, Harika Gözde Eldaş 9, Coates 10, Snytsina 6, Merve Uygül 5, Gülşah Duman Bıçakçı 5, Hülya Çoklar Asarcıklı 3,

1. Periyot: 20-24

Devre: 42-43

3. Periyot: 65-69

Beş faulle çıkan: 39.15 Feride Şevval Akalan (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi)

MERSİN (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. hafta erteleme maçında Nesibe Aydın, deplasmanda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 88-83 yendi.

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