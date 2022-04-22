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  4. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final

22.04.2022 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Safiport: 91- Çankaya Üniversitesi: 57 - Sarı-lacivertliler seride 1-0 öne geçti

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ogün Cılız, Münevver Özemre

Fenerbahçe Safiport: Olcay Çakır Turgut 1, McBride 18, Sabally 18, Stokes 6, Iagupova 13, Manolya Kurtulmuş 11, İdil Saçalır 3, Tuğçe Canıtez 7, Banu Şimşek, Ayşe Yılmaz, Şerife Alperi Onar 9, Williams 5

Çankaya Üniversitesi: Özge Kavurmacıoğlu, Dikaioulaku 16, Derin Yaya 3, White 11, Prince 15, Melike Tuğba Oral 8, İnci Güçlü 4, Tuğçe Murat

1. Periyot: 19-16

Devre: 43-27

3. Periyot: 65-33

İSTANBUL (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Safiport, Çankaya Üniversitesi'ni 91-57 yenerek seride 1-0 öne geçti.

İki maç kazanan takımın adını yarı finale yazdıracağı serinin ikinci maçı 25 Nisan Pazartesi günü Ankara’da oynanacak.

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