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  4. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı finali

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı finali

01.05.2022 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Safiport: 73 - Nesibe Aydın: 71 - Fenerbahçe Safiport, seride 1-0 öne geçti

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Erşan Kartal, Ozan Gönen, İsmail Binbir

Fenerbahçe Safiport: Olcay Çakır Turgut 9, Iagupova 14, Mc Bride 22, Sabally 10, Stokes 4, Bazoukou 8, Manolya Kurtulmuş, Şerife Alperi Onar 6, Tuğçe Canıtez

Nesibe Aydın: Thomas 12, Snytsina 14, Meltem Yıldızhan 13, Harika Gözde Eldaş 4, Coates 23, Merve Uygül, Gülşah Duman Bıçakçı, Nacickaite 5, Hülya Çoklar Asarcıklı

1. Periyot: 9-24

Devre: 25-39

3. Periyot: 43-55

İSTANBUL (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Nesibe Aydın'ı 73-71 yenen Fenerbahçe Safiport, seride 1-0 öne geçti.

Toplamda 3 galibiyete ulaşacak takımın finale adını yazdıracağı serinin 2. maçı 3 Mayıs Salı günü yine Metro Enerji Salonu'nda oynanacak.

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