YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı finali

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı finali

03.05.2022 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Safiport: 97 - Nesibe Aydın: 62 - Sarı-lacivertliler, seride 2-0 öne geçti

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Zafer Yılmaz, Tunçtan Durmuşcan, Münevver Özemre

Fenerbahçe Safiport: Şerife Alperi Onar 14, Iagupova 14, Mc Bride 11, Sabally 25, Stokes 5, Manolya Kurtulmuş, İdil Saçalır 7, Williams 14, Banu Şimşek, Ayşe Yılmaz, Tuğçe Canıtez 7

Nesibe Aydın: Meltem Yıldızhan 8, Thomas 12, Snytsina 11, Harika Gözde Eldaş 5, Coates 15, Merve Uygül 6, Gülşah Duman Bıçakçı, Çisil Bilgin, Hülya Çoklar Asarcıklı, Nacickaite 5

1. Periyot: 27-17

Devre: 53-32

3. Periyot: 79-46

İSTANBUL (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Nesibe Aydın'ı 97-62 yenen Fenerbahçe Safiport, seride 2-0 öne geçti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kapalıçarşı'daki deprem güçlendirme çalışmalarında sona gelindiKapalıçarşı'daki deprem güçlendirme çalışmalarında sona gelindi
Manisa’da yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandıManisa’da yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off final etabıVoleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off final etabı

İstanbul Namaz Vakitleri 5 Mayıs Perşembe

İmsak
04:10
Sabah
05:51
Öğle
13:06
İkindi
16:58
Akşam
20:11
Yatsı
21:45
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Öldü zannedip ceset torbasına koydular! Bir anda hareketlendi

Öldü zannedip ceset torbasına koydular! Bir anda hareketlendi

“İkinci evim” dedi! Üstsüz paylaşımı olay oldu

“İkinci evim” dedi! Üstsüz paylaşımı olay oldu

Kaliteli ve gözlerinizi koruyacak en iyi güneş gözlüğü markaları

Kaliteli ve gözlerinizi koruyacak en iyi güneş gözlüğü markaları

“Proseför biz hazırız” diyerek duyurdular! Yayın tarihi...

“Proseför biz hazırız” diyerek duyurdular! Yayın tarihi...

Görmezden gelinen ölümcül tehlike!

Görmezden gelinen ölümcül tehlike!

Duygu Özaslan'ın çok beğenilen tatlı kombinine 500 TL altı...

Duygu Özaslan'ın çok beğenilen tatlı kombinine 500 TL altı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.