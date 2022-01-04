YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta yarın başlayacak

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta yarın başlayacak

04.01.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta yarın başlayacak

İSTANBUL (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta mücadelesi, yarın oynanacak maçla başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 13. haftanın programı şöyle:

Yarın:

16.00 Nesibe Aydın-OGM Ormanspor (TOBB ETÜ)

6 Ocak Perşembe:

16.00 Hatayspor-Beşiktaş HDI Sigorta (Antakya)

8 Ocak Cumartesi:

14.00 Çankaya Üniversitesi-BOTAŞ (Ankara)

16.30 Fenerbahçe Safiport-UMF Yapı İzmit Belediyespor (Fenerbahçe Metro Enerji)

9 Ocak Pazar:

13.30 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Edip Buran)

14.00 Antalya 07 Basketbol-Elazığ İl Özel İdare (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

Ligin 13. haftasında Galatasaray ile Bellona Kayseri Basketbol arasında 7 Ocak Cuma günü oynanması gereken karşılaşma, yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Bu arada 12. haftadaki Elazığ İl Özel İdare-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi maçı da 6 Ocak Perşembe günü oynanacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Kız arkadaşıma dokundun' cinayeti! Döve döve öldürdü, cezası belli oldu'Kız arkadaşıma dokundun' cinayeti! Döve döve öldürdü, cezası belli oldu
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta dayatmayla bir çözüme yanaşmayacaklarını belirtti:KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta dayatmayla bir çözüme yanaşmayacaklarını belirtti:

İstanbul Namaz Vakitleri 4 Ocak Salı

İmsak
06:51
Sabah
08:22
Öğle
13:14
İkindi
15:34
Akşam
17:55
Yatsı
19:22

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 4 Ocak Salı

Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Aslı Arnavutköy Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık görevinden istifa etti

CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık görevinden istifa etti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Diyarbakır surlarının çevresindeki kaçak yapılar yıkılıyor

Diyarbakır surlarının çevresindeki kaçak yapılar yıkılıyor

Sivas Belediye Başkanı Bilgin vatandaşlarla "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

Sivas Belediye Başkanı Bilgin vatandaşlarla "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

GÜNCELLEME - Kars'ta bahçe duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi öldü

GÜNCELLEME - Kars'ta bahçe duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.