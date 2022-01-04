Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta yarın başlayacak

İSTANBUL (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta mücadelesi, yarın oynanacak maçla başlayacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 13. haftanın programı şöyle:
Yarın:
16.00 Nesibe Aydın-OGM Ormanspor (TOBB ETÜ)
6 Ocak Perşembe:
16.00 Hatayspor-Beşiktaş HDI Sigorta (Antakya)
8 Ocak Cumartesi:
14.00 Çankaya Üniversitesi-BOTAŞ (Ankara)
16.30 Fenerbahçe Safiport-UMF Yapı İzmit Belediyespor (Fenerbahçe Metro Enerji)
9 Ocak Pazar:
13.30 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Edip Buran)
14.00 Antalya 07 Basketbol-Elazığ İl Özel İdare (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)
Ligin 13. haftasında Galatasaray ile Bellona Kayseri Basketbol arasında 7 Ocak Cuma günü oynanması gereken karşılaşma, yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
Bu arada 12. haftadaki Elazığ İl Özel İdare-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi maçı da 6 Ocak Perşembe günü oynanacak.
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