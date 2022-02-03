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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 17. mücadelesi yarın başlayacak

03.02.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 17. mücadelesi yarın başlayacak

İSTANBUL (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 17. hafta mücadelesi yarın başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 17. haftanın programı şöyle:

Yarın:

13.00 Galatasaray-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi)

18.00 Fenerbahçe Safiport-Beşiktaş HDI Sigorta (Metro Enerji)

18.00 BOTAŞ-Hatayspor (Ankara DSİ)

5 Şubat Cumartesi:

13.00 Çankaya Üniversitesi-Antalya 07 Basketbol (Ankara)

14.00 Elazığ İl Özel İdare-OGM Ormanspor (Elazığ İl Özel İdare)

9 Şubat Çarşamba:

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-UMF Yapı İzmit Belediyespor (Naim Süleymanoğlu)

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