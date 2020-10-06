Herekol Dağı eteklerinde huzur ortamında bal üretimi yapılıyor

SİİRT (AA) - Siirtli bal üreticileri, zengin floraya sahip Herekol Dağı'ndaki Çemikare Yaylası'nda huzur ortamında bal üretiyor.

Organik yöntemlerle bal üretimi için yılın büyük bölümünü ailelerinden uzakta, güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlarla huzurun sağlandığı 2 bin rakımlı yayladaki çardakta geçiren arıcıların yüzü, verimli hasatla gülüyor.

Siirt Bal Üreticileri Birliği Başkanı Nezir Çetin, Türk Patent ve Marka Kurumundan 17 yıl önce coğrafi işaret belgesi alınarak tescillenen Pervari balında yüksek rekolte beklediklerini söyledi.

Şirvan ve Pervari'de 300 kovanı olduğunu belirten Çetin, "Geçen yıl 200 fenni kovandan 900 kilogram, 100 kara kovandan ise 600 kilogram bal elde ettim. Bu yıl da iyi verim bekliyorum. Benim gibi diğer arıcılar da iyi bir rekolte bekliyor." dedi.

Üreticilerden Mehmet Salih Kadaş, yaylada 200'ün üzerinde kovanı olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Pervari'nin 2 bin rakımlı Çemikare Yaylası'nda bal üretiyoruz. Fenni kovanın hasadına başladık. Yaylada bitki örtüsünün zengin olması arıcıların ilgisini çekiyor, arıcılara kaliteli üretim imkanı sağlıyor. Yaylada ürettiğimiz balları Ankara ve İstanbul başta olmak üzere yurdun birçok yerine satıyoruz."