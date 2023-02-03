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Herhangi bir nasıl yazılır, herhangi bir yazımı nasıl olmalıdır? Herhangi bir ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

25.01.2023 00:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizde bazı kelimeler bir araya gelerek yeni anlam karşılıkları olan ve yeni türde kelimeler üretirler. Bu tür kelimelere birleşik türde kelimeler denir. Bazı birleşik kelimeler bitişik yazılır ancak bazıları ayrı yazılmalıdır. Birleşen bazı kelimeler ise Türkçe’de günlük kullanım dilinde sıkça karşılaşılan sözcük kalıplarına dönüşür. Herhangi bir de sıfat türünde olan ve bu özelliklere sahip bir kelimedir.

Herhangi bir nasıl yazılır, herhangi bir yazımı nasıl olmalıdır? Herhangi bir ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe yazım kuralları gereği bazı birleşik türde kelimeler ayrı yazılmalıdır. Bu kurallar doğrultusunda bir araya gelen kelimeler anlamlarını kaybetmiyorsa ya da bu kelimeler herhangi bir ses değişimine uğramıyorsa ayrı yazılır. Bazı kelimeler bir araya gelerek özellikle halk arasında kullanılan günlük konuşma dilinde sıkça karşılaşılan kalıplaşmış sözcükleri oluştururlar. Bu duruma en iyi örneklerden biri de “herhangi bir” ifadesidir. Herhangi bir kelimesi ayrıca en sık yazım yanlışı yapılan sıfat türündeki kelimeler arasında yer alır.

Herhangi bir nasıl yazılır?

Türk Dil Kurumunun kendi resmi internet sitesinde yer alan Güncel Türkçe Sözlük’te her türden tüm kelimenin doğru telaffuzları ve doğru yazım biçimleri yer alır. Herhangi bir TDK (Türk Dil Kurumu) sitesinde yer alan tanımına göre rast gele olan belirsizliği bulunan kişiler ya da durumlar için kullanılan bir sıfattır. Bu sıfat ayrı olarak yazılmalıdır.

Herhangi bir ayrı mı yazılır?

Herhangi bir yazımı Türkçenin yazım kurallarına göre her ve hangi kelimeleri bitişik bir kelimesi ise ayrı olacak şekilde yazılmalıdır. Herhangi biri, herhangi bir kişi, herhangi bir yer gibi ifadeler de bu şekilde bir kelimesi ayrı yazılacak biçimde kullanılmalıdır.

Herhangi bir bitişik mi yazılır?

Türk Dil Kurumunun sıfat olarak tanımladığı herhangi bir ifadesinde üç farklı kelime kullanılmaktadır. Her, hangi ve bir kelimelerinden yalnızca bir ayrı yazılır. Her ve hangi bitişik olarak yazılmalıdır. Herhangi bir doğru yazılışı için örnek bazı cümleler şöyledir:

  • Son zamanlarda aklıma herhangi bir konu gelmediği için bir şey yazamadım.
  • Sokağa çıkıp karşıma çıkan herhangi bir kediyi eve getirebilirim.

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