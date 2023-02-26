Herkes Barış Alper Yılmaz'ın füzesini konuşuyor! Mata ve Oliviera bakakaldı! "Bana bırakın dedi ve..."

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi yararına Antalya'da Alanyaspor ile karşılaşan Galatasaray mücadeleden 4-2 galibiyetle ayrılmayı başardı. Sarı-Kırmızılılar'ın golleri Rashica, Barış Alper, Berkan ve yeni transfer Zaniolo'dan geldi.

Galatasaray anlamlı mücadelede kazanırken, maçın en çok konuşulan isimlerinden biri de Barış Alper Yılmaz oldu. Başarılı oyuncu attığı müthiş gol öncesi takım arkadaşlarına 'durun, bana bırakın' tarzında bir hareket yaparken, bu anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

'BANA BIRAKIN' DEDİ VE...

Ceza sahası dışında Mata, Oliviera ve Barış Alper'in olduğu noktaya gelen topta Barış Alper takım arkadaşlarına 'bana bırakın' dedi ve düzeltip yaptığı vuruşta muhteşem bir gol kaydetmeyi başardı.

İŞTE O ANLAR...



