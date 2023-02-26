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Herkes Barış Alper Yılmaz'ın füzesini konuşuyor! Mata ve Oliviera bakakaldı! "Bana bırakın dedi ve..."

26.02.2023 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşanan deprem felaketi yararına düzenlenen üçüncü hazırlık karşılaşmasında Alanyaspor ile karşılaşan Galatasaray mücadeleden 4-2'lik galibiyetle ayrılırken, takımının 3. golünü kaydeden Barış Alper Yılmaz attığı golle gündem oldu. İşte detaylar...

Herkes Barış Alper Yılmaz'ın füzesini konuşuyor! Mata ve Oliviera bakakaldı! "Bana bırakın dedi ve..."
Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Ülkemizde yaşanan deprem felaketi yararına Antalya'da Alanyaspor ile karşılaşan Galatasaray mücadeleden 4-2 galibiyetle ayrılmayı başardı. Sarı-Kırmızılılar'ın golleri Rashica, Barış Alper, Berkan ve yeni transfer Zaniolo'dan geldi.

Galatasaray anlamlı mücadelede kazanırken, maçın en çok konuşulan isimlerinden biri de Barış Alper Yılmaz oldu. Başarılı oyuncu attığı müthiş gol öncesi takım arkadaşlarına 'durun, bana bırakın' tarzında bir hareket yaparken, bu anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

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'BANA BIRAKIN' DEDİ VE...

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Ceza sahası dışında Mata, Oliviera ve Barış Alper'in olduğu noktaya gelen topta Barış Alper takım arkadaşlarına 'bana bırakın' dedi ve düzeltip yaptığı vuruşta muhteşem bir gol kaydetmeyi başardı.

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İŞTE O ANLAR...

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