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Herkes evinde otururken onlar çalışıyor

HAKKARİ HABERLERİ  | 12.12.2020 13:11 | Son Güncelleme

Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde çoğu insan evinde otururken, Hakkari Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kar düşmeden eksik kalan işyeri bitirmek için çalışmalarını sürdürüyor.Cadde ve sokakların asfalt ve beton serilerek güzel bir görünüme kavuşturulduğu Hakkari’de şuana kadar 20 kilometre asfalt yol yapıldığı belirtildi.

Herkes evinde otururken onlar çalışıyor

Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde çoğu insan evinde otururken, Hakkari Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kar düşmeden eksik kalan işyeri bitirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Cadde ve sokakların asfalt ve beton serilerek güzel bir görünüme kavuşturulduğu Hakkari’de şuana kadar 20 kilometre asfalt yol yapıldığı belirtildi. Hakkari Belediyesinin tüm birimleri programa aldıkları işleri bitirmek için büyük bir çaba harcıyor. Asfalt çalışması sonrasında Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri asfalt kesme makinesi ile yağmur ve çevre sularını kanala bağlamak için başlattığı çalışmalar devam ediyor. Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde çoğu insan evinde otururken, Hakkari Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların kış aylarında sıkıntı yaşamaması için kentin birçok noktasında çalışmalarını sürdürüyor.

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