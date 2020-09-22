Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hareketli bir yaşam sürdürebilmek adına bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

Bu yıl 42 ülkede ve 3 binden fazla kente kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 ilçede etkinlikler düzenlendi. 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler, her yaştan vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye Belediyeler Birliği’nin ulusal koordinatörlüğünü üstlendiği Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerinin 2020 yılının teması “Herkes için Sıfır Emisyonlu Hareketlilik” olarak belirlendi. Kocaeli Büyükşehir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının organize ettiği etkinlik ile de kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik ediyor. Projeyle birlikte otomobil kullanımını azaltmak, bisiklet kullanımını arttırmak ve hareketli bir yaşam sürdürebilmek amaçlanıyor.

Planlanan etkinlikler sadece bir hafta ile sınırlı kalmayıp daha uzun süreli programlar hazırlandı. Sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri de Engelsiz Pedallar ile katıldığı etkinlikte keyifli dakikalar geçirdi. Ayrıca yine Anne Şehir Sağlık Yaşam Programı katılımcılarından hem kadınlara hem de çocuklara yönelik 12 ilçede hem sabah hem de akşam açık havada egzersiz ve bisiklet sürüşleri gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yıllardan beri hareketli yaşam ve sağlıklı bir hava sahasına ulaşabilmek adına çalışmalar yapıyor. İlimiz sınırları içerisinde kent içi erişimi kolaylaştırmak, çevresel ve sürdürülebilir bir ulaşım aracının kullanılmasını özendirmek için 12 ilçede 73 istasyon ile hizmet veren bisiklet kiralama KOBİS sistemi hayata geçirildi. Bunların yanında Doğaya Yürüyoruz Kocaeli adı altında binlerce kilometre uzunluğunda yüzden fazla farklı zorluk sevilerinde parkurlar bulunuyor. Kocaeli’nin tarihi ve kültürel değerlerinin geçtiği rotalara sahip, Türkiye’nin en uzun doğa turizm parkurları olma özelliği bulunan yollarda, hem bisiklet sürülebiliyor hem de yürüyüş yapılabiliyor. Kocaeli Büyükşehir bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Kampları, Bilgievleri ve Akademi Liselerde ise öğrenciler haftanın belli günlerinde hareketli yaşam adına hem bisiklet sürüyor hem de spor egzersizleri yapıyor.

