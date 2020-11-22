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Herkes için tasarım

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 22.11.2020 15:43 | Son Güncelleme

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi ve X Desing Factory tarafından gerçekleştirilen iş birliği kapsamında tasarıma yeni bir bakış açısı kazandırılması için çalışmalara başlandı.Son olarak Tepebaşı Kuluçka Merkezi’nin mentor, çalışma alanı ve network desteği ile sağlanan iş birliği kapsamında X Design Factory, 3 aylık bir çalışma sürecine başladı.

Herkes için tasarım

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi ve X Desing Factory tarafından gerçekleştirilen iş birliği kapsamında tasarıma yeni bir bakış açısı kazandırılması için çalışmalara başlandı.
Son olarak Tepebaşı Kuluçka Merkezi’nin mentor, çalışma alanı ve network desteği ile sağlanan iş birliği kapsamında X Design Factory, 3 aylık bir çalışma sürecine başladı. Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’nde devam eden çalışmalar kapsamında X Design Factory, Eskişehir’de ve Türkiye’de görünürlüğünü artırıyor. İki endüstriyel tasarım, üç iç mimar ve bir de grafik tasarımcının yer aldığı 6 kişilik genç kadrodan oluşan X Design Factory, dinamik, heyecanlı, yenilikçi, çevresine karşı duyarlı ve saygılı tasarımcıları bir araya getirmeyi hedefleyen bir multidisipliner oluşum olarak dikkat çekiyor.

Herkes için tasarım

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