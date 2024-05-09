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Herkes merakla bekliyordu! Ali Koç başkanlık seçimlerinde yeniden aday olmaya karar verdi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
09.05.2024 21:10
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Fenerbahçe'de önümüzdeki ay yapılacak olan seçimli olağanüstü genel kurulda aday olup olmayacağı merak edilen Ali Koç kararını verdi. İşte detaylar...

Herkes merakla bekliyordu! Ali Koç başkanlık seçimlerinde yeniden aday olmaya karar verdi

Fenerbahçe'de haziran ayında yapılacak olan seçimli olağanüstü genel kurulda aday olup olmayacağı merak edilen Ali Koç için yeni gelişmeler yaşanıyor.

YENİDEN ADAY OLMAYA KARAR VERDİ

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Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Ali Koç, başkanlık seçimlerinde yeniden aday olma kararı aldı.

Ali Koç'un bu kararını kısa bir süre içinde kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

SADETTİN SARAN DA ADAY

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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, katıldığı bir televizyon programında Sadettin Saran'ın resmi olarak Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu açıklamıştı. Mostuoğlu yaptığı açıklamada, "Saadettin Saran'ın başvurusu bizden evvel yapılmış divan kuruluna. Biz inceledik dosyayı, hem yüksek divan kurulu hem sicil kurumundan geçirilmiş. Elimizde bitirilmiş bir süreç var. Saadettin Saran, resmi bir aday. Altında önerenlerin olduğu 500'den fazla imzası var. 24 Mayıs, Fenerbahçe başkan adayları için son başvuru tarihi." sözlerini kullanmıştı.

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