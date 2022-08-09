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Herkesi büyüleyen bir karnaval kraliçesiydi! Fırtınalı ilişkisinin kurbanı oldu

09.08.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolombiya'dan Evis Yuliana Estacio Cortes'in, erkek arkadaşı tarafından üzerine benzin dökülerek ateşe verildiği iddia edildi. Tedavilere rağmen hayatta kalmayı başaramayan genç kadının katili olduğu tahmin edilen eski sevgilisinin, polisler tarafından arandığı bildirildi.

Herkesi büyüleyen bir karnaval kraliçesiydi! Fırtınalı ilişkisinin kurbanı oldu

21 yaşındaki Evis Yuliana Estacio Cortes, Kolombiya'nın Barbacoas köyünde korkunç bir saldırıya maruz kaldı. Eski sevgilisi tarafından üzerine benzin dökülerek ateşe verilen genç kadın, hastaneye kaldırıldı ancak verdiği yaşam savaşında başarılı olamadı. Genç kadının ölümüne sebep olduğu tahmin edilen eski sevgilisinin, polisler tarafından arandığı bildirildi.

ÇABALARI SONUÇ VERMEDİ

Korkunç saldırının ardından ikinci ve üçüncü derece yanıklar yaşayan ve hızla yakındaki bir kliniğe kaldırılan Cortes, tedavisi yeterli olmayınca Pasto'daki Üniversite Hastanesine nakledildi. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen genç kadın, ne yazık ki 2 Ağustos Salı günü öğle saatlerinde öldü.

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ZAMAN ONLARA KARŞI İLERLEDİ

Onu Cali şehrinde özel bir sağlık merkezine göndermek için yeterli parayı toplamak amacıyla bir dizi kuruluş bir bağış toplama kampanyası başlatmıştı. Ancak zaman onlara karşı ilerledi ve çabaları yeterli olamadı.

FIRTINALI BİR İLİŞKİYDİ

ERKEK ARKADAŞ

Yerel medya saldırganla isminin Brayan olduğunu bildirdi. Yuliana'nın arkadaşları ve ailesi ise, çiftin fırtınalı bir ilişkisi olduğunu aktardı. Yakın arkadaşı Rosita Quintero "Öğrenebildiğimiz tek şey, öğleden sonra erkek arkadaşıyla tartıştığı. Nedenini bilmiyoruz ama ona defalarca vurduğunu ve sonunda benzin attığını öğrendik. Sonra da onu ateşe vermiş.'' diye açıkladı.

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KARNAVAL KRALİÇESİ OLMUŞTU

kraliçe

2019'da Yuliana'nın, Tumaco'nun Carnaval del Fuego'sunda karnaval kraliçesi yarışmasında yarıştığı aktarıldı. Genç ve güzel kadın, ölümünün ardından perşembe günü defnedildi. Erkek arkadaşı için ise aramaların hala sürdüğü bildirildi.


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Anahtar Kelimeler:
Kolombiya
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