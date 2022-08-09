Bu anne kız başka! ''Neredeyse her şeyi çıplak yapıyoruz''

Garip anne-kız ilişkilerini inceleyen ünlü bir televizyon programı olan 'sMothered' a katılan Kaliforniyalı anne-kız Francia ve Paula, neredeyse her şeyi çıplak yaptıklarını iddia ederek bütün dikkati üzerilerine topladılar.

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46 yaşındaki Francia ve 27 yaşındaki Paula, Paula artık bir yetişkin olmasına rağmen hala birlikte yaşıyorlar. İkili, dışarıda partilemek, kulüplerde eğlenmek, gıdıklama kavgaları yapmak gibi rutin aktiviteleri olduğunu söyledi. Yemek pişirmek veya temizlik yapmak gibi birçok temel aktiviteyi bile birbirlerinden ayrı yapamadıklarını da eklediler.

''BİZİM İÇİN DOĞAL''

Etkileyici bir model olan Paula, ''Evde sadece ikimiz olduğumuzda, hemen hemen her şeyi çıplak yapıyoruz. Bu bizim için her zaman doğal bir şey oldu." diye açıkladı. Eğitim alanında çalışan Francia ise, bazı arkadaşları bunu tuhaf bulsa da, bunun Kolombiya kültürlerinde çok sıra dışı olmadığını söyledi.



