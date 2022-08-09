Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Bu anne kız başka! ''Neredeyse her şeyi çıplak yapıyoruz''

Bu anne kız başka! ''Neredeyse her şeyi çıplak yapıyoruz''

09.08.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşırı yakın anne-kız ilişkilerini inceleyen 'sMothered' isimli popüler bir televizyon programı son dönemde dikkat çekiyor. Beraber banyo yapan anne-kızlardan, ikiz gibi giyinip iç çamaşırlarına varana kadar paylaşan ikililere kadar garip ilişkileri olan anne ve kızları anlatan bu programda çıplaklık sevdalarıyla dikkat çeken Francia ve Paula, büyük ilgi topladı.

Bu anne kız başka! ''Neredeyse her şeyi çıplak yapıyoruz''

Garip anne-kız ilişkilerini inceleyen ünlü bir televizyon programı olan 'sMothered' a katılan Kaliforniyalı anne-kız Francia ve Paula, neredeyse her şeyi çıplak yaptıklarını iddia ederek bütün dikkati üzerilerine topladılar.

Sosyal medyanın sınırlarını zorladı! Bikinisinin göğüs altı dekoltesi tepkilere neden olduSosyal medyanın sınırlarını zorladı! Bikinisinin göğüs altı dekoltesi tepkilere neden oldu

HEP BİRLİKTELER

46 yaşındaki Francia ve 27 yaşındaki Paula, Paula artık bir yetişkin olmasına rağmen hala birlikte yaşıyorlar. İkili, dışarıda partilemek, kulüplerde eğlenmek, gıdıklama kavgaları yapmak gibi rutin aktiviteleri olduğunu söyledi. Yemek pişirmek veya temizlik yapmak gibi birçok temel aktiviteyi bile birbirlerinden ayrı yapamadıklarını da eklediler.

Dansın dozunu ayarlayamadı! Ortanyal yaparken bir anda camdan aşağıya düştüDansın dozunu ayarlayamadı! Ortanyal yaparken bir anda camdan aşağıya düştü

''BİZİM İÇİN DOĞAL''

GIDIKLAMA

Etkileyici bir model olan Paula, ''Evde sadece ikimiz olduğumuzda, hemen hemen her şeyi çıplak yapıyoruz. Bu bizim için her zaman doğal bir şey oldu." diye açıkladı. Eğitim alanında çalışan Francia ise, bazı arkadaşları bunu tuhaf bulsa da, bunun Kolombiya kültürlerinde çok sıra dışı olmadığını söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sınırları zorladı! Bikinisin göğüs altı dekoltesi tepki çektiSınırları zorladı! Bikinisin göğüs altı dekoltesi tepki çekti
El ele ölüme atladılar! Doğum gününde canına kıyan baba...El ele ölüme atladılar! Doğum gününde canına kıyan baba...
Sadece iç çamaşırıyla metroya bindi! Görenler inanamadıSadece iç çamaşırıyla metroya bindi! Görenler inanamadı
Anahtar Kelimeler:
televizyon programı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Doğduğu ülkede yasaklanmıştı! Tek bir şişeye servet ödedi

Doğduğu ülkede yasaklanmıştı! Tek bir şişeye servet ödedi

Cinsel ilişki oyunu ‘acı’ bitti! Hastanelik oldu

Cinsel ilişki oyunu ‘acı’ bitti! Hastanelik oldu

Doktorlar yaşama ihtimali %0 demişti! Son hali şaşırttı

Doktorlar yaşama ihtimali %0 demişti! Son hali şaşırttı

Transparan elbisesiyle duşa girdi! Olay yaratan paylaşım

Transparan elbisesiyle duşa girdi! Olay yaratan paylaşım

İlginizi Çekebilir

Elektrik faturasını yarı yarıya indiren yöntem

Elektrik faturasını yarı yarıya indiren yöntem

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Ashley Graham kalçası herkesi solladı! Ölüm riski taşıyor

Ashley Graham kalçası herkesi solladı! Ölüm riski taşıyor

Gıdısından kurtulmak için tonla para harcadı ama...

Gıdısından kurtulmak için tonla para harcadı ama...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.