"Herkül'ün mağaraları" koronavirüs sonrası ziyaretçilerini bekliyor

MUSTAFA KEMAL BEKTAŞ - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 19 yıl önce ziyarete açılan, mitolojiye göre Herkül'ün kendisine verilen görevi yerine getirmekte faydalandığı Cehennemağzı Mağaraları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında yerli ve yabancı turistleri ağırlayacak.

Mitolojik hikayesi ve Roma dönemine ait gizli ibadet yerleriyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanları arasında bulunan Cehennemağzı Mağaraları, her yıl binlerce turisti konuk ediyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle bir süredir sessizliğe bürünen ve gerekli tedbirler alınan mağaralar, ziyaretçilerini ağırlayacağı günü bekliyor.

Ereğli Müze Müdürü Ahmet Mercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzeler ve ören yerlerinin 1 Haziran itibarıyla ziyarete açıldığını ancak özelikle dar mekanların virüs bulaşımında riskli olduğu için ileri bir tarihe ertelendiğini söyledi.

Açılışı ertelenen yerlerin içerisinde Cehennemağzı Mağaralarının da olduğunu hatırlatan Mercan, "Mağaralarımızda her türlü önlemi aldık. Talimat geldiğinde Cehennemağzı Mağaralarını yerli ve yabancı turistin ziyaretine açacağız. Bilindiği gibi mağaralar din turizmi açısından dünyaya hitap eden bir yerdir. Yine bu doğrultuda Ereğli Müzemiz ise yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılmıştır." dedi.