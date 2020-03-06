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Hermes-Der açılıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 06.03.2020 10:39 | Son Güncelleme

Tur-abidin (Tor) bölgesinin en eski yerleşim birimlerinden olan ve şuan harabeye dönmüş Aşite şehrinin devamı olan Batman’ın Gerçüş ilçesine bağı Yakıtlı köyü (Hermes) hemşehrileri, İstanbul Küçükçekmece’de dernekleşmeye giderek, Hermes-Der’i kurdu.Yakıtlı Köyü Aşitiler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (HERMES-DER) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Kaya, "Köylülerimizin Edirne ve Adapazarı gibi farklı şehirlere dağılmasından ve hem de yurt dışında farklı lokasyonlarda bulunmasından dolayı derneğimizi istediğimiz zamanda açamadık ama hala hiçbir şey için geç kalınmış da değil.

Hermes-Der açılıyor

Tur-abidin (Tor) bölgesinin en eski yerleşim birimlerinden olan ve şuan harabeye dönmüş Aşite şehrinin devamı olan Batman’ın Gerçüş ilçesine bağı Yakıtlı köyü (Hermes) hemşehrileri, İstanbul Küçükçekmece’de dernekleşmeye giderek, Hermes-Der’i kurdu.
Yakıtlı Köyü Aşitiler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (HERMES-DER) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Kaya, "Köylülerimizin Edirne ve Adapazarı gibi farklı şehirlere dağılmasından ve hem de yurt dışında farklı lokasyonlarda bulunmasından dolayı derneğimizi istediğimiz zamanda açamadık ama hala hiçbir şey için geç kalınmış da değil. Özellikle çok genç, dinamik ve azimli bir yönetimimiz var. İnşallah hep beraber güzel projeler gerçekleştirmeyi umut ediyoruz. Yönetim olarak gençlerimize yönelik sanatsal, kültürel ve spor aktiviteleri gerçekleştirerek, topluma ve akrabalarına nasıl faydalı bir birey olabilecekleri noktasında destek olmayı amaçlıyoruz. Bu vesile ile tüm büyüklerimizi ve dostlarımızı bu güzel günde yanımızda görmeyi arzu ediyoruz’’ dedi.

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