Hersek Lagünü, yılın her döneminde göçmen kuşları ağırlıyor

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lagünün her geçen gün daha fazla gündeme oturduğunu ve özellikli bir alan haline geldiğini ifade etti.

Lagünün mutlak koruma alanı olarak koruma altına alındığına dikkati çeken Oral, şöyle konuştu:

"Bu süreçte de kuşlarımız tür olarak her geçen gün çoğalıyor. Tür sayımız 232'ye çıktı. Sulak alan olarak da Türkiye'de ilk 15 alan içerisine girdik. Alanımızın en güzel tarafı, küçük bir alan içerisinde metrekareye düşen kuş sayımızın diğer yerlere göre çok daha fazla olması. Dolayısıyla kuleye çıktığınız zaman bu alandaki bütün kuşları dürbünlerimizle rahat bir şekilde görebilmemiz. Bu da gelen misafirlerimize zevkli bir seyir ve kuşlarımızla irtibat sağlamasını sağlıyor."

-"Flamingolar, bizim artık maskotlarımız oldu"

Hersek Lagünü'nün İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir gibi önemli kentlerin rahatlıkla ulaşabileceği bir bölgede bulunduğuna vurgu yapan Oral, bunun çok önemli bir avantaj olduğunu söyledi.

Türkiye'deki ilk engelli kuş gözlem kulesinin lagünde kurulduğunu da hatırlatan Oral, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin ilk engelli uyumlu kulesi ve botanik bahçesi burada. Burayı bir doğa eğitim merkezi olarak geliştiriyoruz. Burada güzel bir alanı kazandırdıkları için Tarım ve Orman Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Kuş türleri arasında bulunan flamingolar, bizim artık maskotlarımız oldu. Bölgede en fazla flamingo popülasyonuna sahip yerlerden birisi haline geldik. Her geçen gün ziyaretçi sayılarımız da artıyor. Ama daha yatırımlarımız bitmedi. Burada doğaya uyumlu yatırımlarımız devam ediyor. Çevre ve Şehircilik, Ulaştırma, Kültür ve Turizm bakanlıkları ve belediye olarak bizim yatırımlarımız olacak. Burası bir doğal, kültürel ve tarihi bir alan haline ilmek ilmek işleniyor."