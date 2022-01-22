YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. Hersek Lagünü'nde 80 türden 8 bin 276 kuş tespit edildi

Hersek Lagünü'nde 80 türden 8 bin 276 kuş tespit edildi

22.01.2022 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hersek Lagünü'nde 80 türden 8 bin 276 kuş tespit edildi

Altınova Belediyesi, Hersek Lagünü'nde yaptığı sayımda 80 türden 8 bin 276 kuş tespit etti.

Kuş gözlemcisi Fatih Bülbül başkanlığındaki kuş gözlem ekibi, tüm dünyada su kuşlarının mevsimsel göç hareketlerinin en az olduğu, sulak alanlarda kümelendikleri ocak-şubat aylarında her yıl düzenli olarak yapılan "Kış Ortası Su Kuşu Sayımları'nı (KOSKS)" gerçekleştirdi.

Bülbül, sayımın ardından yaptığı açıklamada, Hersek Lagünü'nde görsel güzelliği ile kuşseverlerin gözdesi olan flamingoların 1215 birey olarak sayıldığını belirterek, "Ayrıca Elmabaş Patka kuşu 320, Fiyu 550, Çamurcun 240, Yeşilbaş 185, Kılkuyruk 63, Kaşıkgaga 51 birey olarak saydık. Diğer ördek ve su kuşları ile lagünün kuşlar açısından ne denli önemli bir sulak alan olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Altınova Belediyesince yapılan sayımda toplam 80 türden 8 bin 276 kuş tespit edildiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Donmuş eşekler" sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama"Donmuş eşekler" sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu Yalova’daTBF Başkanı Hidayet Türkoğlu Yalova’da

Yalova Namaz Vakitleri 22 Ocak Cumartesi

İmsak
06:46
Sabah
08:14
Öğle
13:19
İkindi
15:52
Akşam
18:15
Yatsı
19:38
Yalova ECZANELER
Yalova ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Tekirdağ'da trenin çarptığı kişi öldü

Tekirdağ'da trenin çarptığı kişi öldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Denizli'de 21 yaşındaki genç kız, apart dairede hayatını kaybetti

Denizli'de 21 yaşındaki genç kız, apart dairede hayatını kaybetti

Büyükçekmece'de evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Büyükçekmece'de evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Alanya'da özel çocuklara kamyonla kar servisi

Alanya'da özel çocuklara kamyonla kar servisi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.