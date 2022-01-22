Hersek Lagünü'nde 80 türden 8 bin 276 kuş tespit edildi

Altınova Belediyesi, Hersek Lagünü'nde yaptığı sayımda 80 türden 8 bin 276 kuş tespit etti.

Kuş gözlemcisi Fatih Bülbül başkanlığındaki kuş gözlem ekibi, tüm dünyada su kuşlarının mevsimsel göç hareketlerinin en az olduğu, sulak alanlarda kümelendikleri ocak-şubat aylarında her yıl düzenli olarak yapılan "Kış Ortası Su Kuşu Sayımları'nı (KOSKS)" gerçekleştirdi.

Bülbül, sayımın ardından yaptığı açıklamada, Hersek Lagünü'nde görsel güzelliği ile kuşseverlerin gözdesi olan flamingoların 1215 birey olarak sayıldığını belirterek, "Ayrıca Elmabaş Patka kuşu 320, Fiyu 550, Çamurcun 240, Yeşilbaş 185, Kılkuyruk 63, Kaşıkgaga 51 birey olarak saydık. Diğer ördek ve su kuşları ile lagünün kuşlar açısından ne denli önemli bir sulak alan olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Altınova Belediyesince yapılan sayımda toplam 80 türden 8 bin 276 kuş tespit edildiği kaydedildi.

