YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. Hersek Lagünü’nde kuş türü 230’a çıktı

Hersek Lagünü’nde kuş türü 230’a çıktı

YALOVA HABERLERİ  | 24.11.2020 09:55 | Son Güncelleme

Yalova Altınova Hersek Lagünü’nde yapılan son sayımın ardından kuş türü sayısı 230’a yükseldi.Marmara Bölgesi’nin kuş çeşitliliği açısından en önemli sulak alanlarının başında gelen Hersek Lagünü, küresel açıdan Afrika-Avrupa Kuş Göç Yolu üzerinde olması nedeniyle de popülasyon artışına değer katıyor.Alanda yapılan düzenli kuş gözlem çalışmaları sonunda Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül tarafından, balıkçılgiller familyasına ait gece balıkçılı, "Nycticorax nycticorax" gözlenerek kayıt altına alındı.

Hersek Lagünü’nde kuş türü 230’a çıktı

Yalova Altınova Hersek Lagünü’nde yapılan son sayımın ardından kuş türü sayısı 230’a yükseldi.
Marmara Bölgesi’nin kuş çeşitliliği açısından en önemli sulak alanlarının başında gelen Hersek Lagünü, küresel açıdan Afrika-Avrupa Kuş Göç Yolu üzerinde olması nedeniyle de popülasyon artışına değer katıyor.
Alanda yapılan düzenli kuş gözlem çalışmaları sonunda Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül tarafından, balıkçılgiller familyasına ait gece balıkçılı, "Nycticorax nycticorax" gözlenerek kayıt altına alındı. Böylelikle Hersek Lagünü kuş türü sayısı 230’a ulaşmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ebru Polat ile Gülşah Saraçoğlu'ndan banyo paylaşımı! Ebru Polat ile Gülşah Saraçoğlu'ndan banyo paylaşımı!
Şehrin ortasında dehşet saçtı! Aracın önünü kesip pompalı tüfekle kurşun yağdırdıŞehrin ortasında dehşet saçtı! Aracın önünü kesip pompalı tüfekle kurşun yağdırdı

Yalova Namaz Vakitleri 24 Kasım Salı

İmsak
06:24
Sabah
07:53
Öğle
12:55
İkindi
15:24
Akşam
17:46
Yatsı
19:10

Yalova Nöbetçi Eczaneler24 Kasım Salı

Ataş Eczanesi
Merkez
Nergiz Eczanesi
Merkez
Defne Eczanesi
Altinova
Yeni Eczanesi
Armutlu
Liman Eczanesi
Cinarcik
Deniz Eczanesi
Ciftlikkoy
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.