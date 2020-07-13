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Hersek sahili doldu taştı

YALOVA HABERLERİ  | 13.07.2020 12:06 | Son Güncelleme

Yalova’nın Altınova ilçesinde Hersek sahili hafta sonun tatilcilerin akınına uğradı.2 kilometre uzunluğundaki Hersek sahilinde deniz mevsimi hareketli geçiyor.

Yalova’nın Altınova ilçesinde Hersek sahili hafta sonun tatilcilerin akınına uğradı.
2 kilometre uzunluğundaki Hersek sahilinde deniz mevsimi hareketli geçiyor. Vatandaşlar, Osman Gazi Köprüsü manzaralı Hersek sahilinde deniz ve kumun keyfini çıkarıyor. Altınova Belediyesi’nce Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tarafından yayımlanan “COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde belirtilen tavsiyelere uygun olarak her türlü tedbir alındı.
Hersek sahilinde cuma akşamdan sonra başlayan hareketlilik cumartesi gün boyu sürdü. Pazar günü ise doluluk oranı zirve yaptı. Yüzlerce araç ve binlerce vatandaş, Hersek sahilini doldurdu. Altınova Belediyesi’ne bağlı ekipler sık sık vatandaşları sosyal mesafe ve maske hususunda ikaz etti. 2 kilometrelik Hersek sahili ve doğal ormanlık alanın bölgenin en gözde sahili olacağını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Bu sahil, yaz aylarında bölgemizin en gözde mekânları arasında yer alacak. Hersek sahilinin hemen arkasındaki doğal ormanlık alan ise, misafirlerimiz için ayrı bir dinlenme alanı olacak. Bu alanda yaptığımız 3 ayrı etaptan oluşan yürüyüş parkurları ise doğa sporu tutkunlarının uğrak yeri olacak. Halk plajı, kadınlar plajı ve özel plajların yer aldığı sahilde mavi bayrak çalışmaları da devam ediyor” dedi.

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