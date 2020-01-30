Avrupa'yı şaşırtan transfer

Hertha Berlin Kulübü, 24 yaşındaki Piatek ile uzun süreli sözleşme imzalandığını duyurdu. Kulüpten transferin detaylarına ilişkin bilgi verilmese de Almanya basınında Hertha Berlin'in bu transfer için bonuslar dahil 27 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

Ülkesinin Lechia Dzierzoniow, Zaglebie Lubin ve Cracovia ekiplerinde oynayan Piatek, daha sonra İtalya'da Genoa ile Milan formaları giydi. Piatek, 38 milyon Euro'ya geldiği Milan'da 20 maçta 5 gol atabilmişti. Polonyalı golcünün ismi Jose Mourinho'nun takımı Tottenham ile de anılıyordu.