HES kodsuz yolcu alan firma 10 gün seferden men edilecek

Erzincan’da Covid-19 tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararla Hayat Eve Sığar (HES) kodu olmadan yolcu kabul eden firmalar 10 gün süreyle seferden men edilecek.

Konuyla ilgili İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları şöyle açıklandı:

"Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalar tarafından her türlü biletleme işlemi (internet-telefon üzerinden veya yüz yüze) esnasında müşterilerden HES kodu talep edilecek ve HES kodu olmadan bilet satışı yapılmayacaktır.

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınma esnasında da yolcuların HES kodu kontrol edilecek, araca binmesinde herhangi bir sakınca olmadığı anlaşılan yolcular araçlara binebileceklerdir.

Gerek bilet satışı gerekse araca alınma esnasındaki HES kodu kontrolünde; Covid-19 tanılı ya da temaslısı olduğu tespit edilen kişiler için gerekli bildirim ilgili firma yetkililerince kolluk birimlerine ve sağlık kuruluşlarına yapılacaktır.

Başta trafik birimleri olmak üzere kolluk birimlerimizce HES kodu olmaksızın bilet satışı yapılmaması ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınmaması hususları etkin şekilde denetlenecektir.