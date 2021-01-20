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HES kodu eşleşmesi için son gün 22 Ocak

20.01.2021 16:04 | Son Güncelleme:
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Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında getirdiği ulaşım kartlarına HES kodu eşleştirmesi için verdiği süre 22 Ocak Cuma günü sona eriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında getirdiği ulaşım kartlarına HES kodu eşleştirmesi için verdiği süre 22 Ocak Cuma günü sona eriyor. Büyükşehir Belediyesi, yoğun duraklarda stant kurarak, vatandaşları HES Kodu-Antalyakart eşleştirmesini nasıl yapacakları konusunda bilgilendirip, yardımcı oluyor.
Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında karantinada bulunması gereken vatandaşların şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığı’nın çıkardığı genelge ve Antalya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince toplu ulaşımda HES Kodu uygulaması başlatılmıştı. Büyükşehir Belediyesi, HES kodu ile Antalyakart’ın eşleştirilmesiyle ilgili süreyi 22 Ocak Cuma gününe kadar uzatmıştı.

“Duraklarda stant kuruldu”
Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı ekipleri kentin farklı noktalarındaki yoğun otobüs duraklarında stantlar kurarak vatandaşları HES Kodu - Antalyakart eşleştirmesi yapmaları ve mağduriyet yaşamamaları konusunda uyarıyor. Stantlarda görevli personel, vatandaşları HES Kodu - Antalyakart eşleştirmesini nasıl yapacakları konusunda bilgilendirip, yardımcı oluyor.

“HES Kodu olmayan toplu taşımaya binemeyecek”
Toplu taşıma araçlarına (otobüs, minibüs, Antray ve nostalji tramvayı) biniş sırasında HES kodu tanımlaması yapmayan vatandaşlar toplu taşıma hizmetinden faydalanamayacak ve bakiyesi olmayan kişiler başka kartları da kullanamayacak.

“Sisteme kayıt yaptırmak için”
HES Kodu eşleştirme işlemi yalnızca Antalya kartın internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. İnternet sitesinde HES kodu, T.C kimlik numarası ve Antalyakart numarası ya da toplu taşımada kullanılan temassız kredi kartı numaraları doldurularak basit bir şekilde eşleştirme işlemini gerçekleştirebiliyor.

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