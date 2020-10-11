Bilecik’in Pazaryeri ilçesinden Bursa’ya seyahat eden yolcular artık Hayat Eve Sığar (HES) kodu olmadan seyahat edemeyecekler.

Konu ile ilgili açıklama yapan SS. 5 Nolu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Necip Keskin, "Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalara korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında zorunlu tutulan HES uygulamasını vatandaşların cep telefonlarına indirerek almaları gerek. Bundan sonra ilçemizde de Bursa’ya giden ve gelen yolcularımız HES kodu olmayınca kesinlikle seyahat etmelerine izin verilmeyecektir” dedi.



