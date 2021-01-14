HES kodu sayesinde ’Riskli’ kişilere izin verilmedi, güvenli ulaşım sağlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu ulaşımı daha güvenli hale getirebilmek ve virüs bulaş riskini en aza indirmek amacıyla başlatılan HES Kodu uygulaması olumlu sonuçlar veriyor. Toplu ulaşımı kullanmaya çalışan ancak uygulama sayesinde riskli olduğu tespit edilen bin 516 kişi tespit edilerek, toplu ulaşımı kullanmasına izin verilmeyerek Sağlık Bakanlığı’na bildirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan “Şehir İçi Toplu Ulaşımda HES Kodu Sorgulaması” başlıklı genelge uyarınca Kayseri’de 1 Aralık itibariyle yolcular toplu taşıma araçlarına HES kodu eşleşen kartlar ile biniş yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda kentte toplu ulaşımı güncel kullanan ve kartında hareketlilik gözüken 845 bin kişiden, bugüne kadar 435 bin kart sahibi HES Kodu eşleştirmesi yaparken, Ulaşım A.Ş. tarafından HES kodu eşleştirmesi yapılmış olan kart sahiplerinden bin 516 kişinin riskli grupta olduğu tespit edildi.

Bugüne kadar yapılan HES sorguları ve kara liste uygulaması ile riskli bin 516 kişinin toplu taşıma kullanımı engellenirken, bu kişiler Sağlık Bakanlığı’na rapor edildi. Ulaşım A.Ş’nin elindeki verilere göre halen elinde toplu ulaşım kartı bulunan bin 219 kişi bulunuyor ve bu kişiler toplu ulaşımı kullanmaya çalışırlarsa anında tespit edilerek hem toplu ulaşımı kullanması engellenecek hem de Sağlık Bakanlığı’na bildirilecek.