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HES kodu sayesinde ’Riskli’ kişilere izin verilmedi, güvenli ulaşım sağlandı

14.01.2021 11:43 | Son Güncelleme:
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu ulaşımı daha güvenli hale getirebilmek ve virüs bulaş riskini en aza indirmek amacıyla başlatılan HES Kodu uygulaması olumlu sonuçlar veriyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu ulaşımı daha güvenli hale getirebilmek ve virüs bulaş riskini en aza indirmek amacıyla başlatılan HES Kodu uygulaması olumlu sonuçlar veriyor. Toplu ulaşımı kullanmaya çalışan ancak uygulama sayesinde riskli olduğu tespit edilen bin 516 kişi tespit edilerek, toplu ulaşımı kullanmasına izin verilmeyerek Sağlık Bakanlığı’na bildirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan “Şehir İçi Toplu Ulaşımda HES Kodu Sorgulaması” başlıklı genelge uyarınca Kayseri’de 1 Aralık itibariyle yolcular toplu taşıma araçlarına HES kodu eşleşen kartlar ile biniş yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda kentte toplu ulaşımı güncel kullanan ve kartında hareketlilik gözüken 845 bin kişiden, bugüne kadar 435 bin kart sahibi HES Kodu eşleştirmesi yaparken, Ulaşım A.Ş. tarafından HES kodu eşleştirmesi yapılmış olan kart sahiplerinden bin 516 kişinin riskli grupta olduğu tespit edildi.
Bugüne kadar yapılan HES sorguları ve kara liste uygulaması ile riskli bin 516 kişinin toplu taşıma kullanımı engellenirken, bu kişiler Sağlık Bakanlığı’na rapor edildi. Ulaşım A.Ş’nin elindeki verilere göre halen elinde toplu ulaşım kartı bulunan bin 219 kişi bulunuyor ve bu kişiler toplu ulaşımı kullanmaya çalışırlarsa anında tespit edilerek hem toplu ulaşımı kullanması engellenecek hem de Sağlık Bakanlığı’na bildirilecek.

“KAYSERİ İYİ NOKTAYA GİDİYOR AMA YETMEZ”
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Pandemi ile mücadele kapsamında toplu ulaşımda uygulamaya konulan HES kodunun öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirterek, “Kayserili hemşehrilerime sağlıklı günler diliyorum. Pandemi sürecinde Kayseri’miz iyi bir noktada ama arzu ettiğimiz düzeye henüz gelmiş sayılmaz. İnşallah bu alanda fedakârlığımızı, gayretimizi sürdürmek suretiyle hemşehrilerimizden çalışmalarımıza destek vermelerini beklediğimizi paylaşmak istiyorum. Bunun basit kuralı olduğunu, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyduğumuz sürece aşamayacağımız hiçbir sorun yoktur” diye konuştu.

PANDEMİ İLE MÜCADELEDE İLKLERE İMZA ATTIK
Pandemi ile mücadelede Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’de ilklere imza attığını belirten Büyükkılıç, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşım konusunda yapılan fedakâr çalışmalarla, gerek filyasyon ekiplerine verdiğimiz destek, gerekse yolcu taşımalarındaki uygulamalarımız ile güzel çalışmalara imza attık. Türkiye’de bir ilki uygulamak suretiyle ayakta yolcu almadık ve HES kodu uygulamasını başlattık, bu fedakârlığın zirvesine ulaştık” dedi.

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