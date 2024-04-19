YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Hesap kavgasında uzun namlulu silahlar konuştu

Hesap kavgasında uzun namlulu silahlar konuştu

İHA İHA
19.04.2024 11:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir eğlence mekanında iddiaya göre hesap yüzünden çıkan kavga sonrası olay yerine gelen şahıslar uzun namlulu silahlarla mekanı bastı, ortalık savaş alanına döndü.

Olay yerindeki müşteriler ve çalışanlar canını zor kurtardı.

Olay, Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde dün gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde bulunan eğlence mekanına gelen bir grup, iddiaya göre gelen hesap üzerine işletme sahibi ve çalışanları ile tartışma sonrası kavgaya tutuştu. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırarak kavgaya son verdi. Mekandan ayrılan grup bir süre sonra bu sefer ellerinde uzun namlulu silahlarla geri gelerek mekana baskın düzenledi. Uzun namlulu silahlarla hem mekana hem de havaya ateş eden grup ortalığı savaş alanına çevirdi. Olay anında işletme çalışanları ve müşteriler silahlardan çıkan kurşunlara hedef olmamak için kaçacak yer aradı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından ekipler 9 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Uzun namlulu silahlarla yapılan saldırı ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Mekana gelen saldırganların etrafa rastgele ateş açması ve yaşanan koşuşturmaca ve panik görüntülere yansıdı.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı: Deldiği duvardan kaçmaya çalıştı15 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı: Deldiği duvardan kaçmaya çalıştı
Bismilli sporcular 7 altın, 3 gümüş madalya kazandıBismilli sporcular 7 altın, 3 gümüş madalya kazandı
Yanan sandalye fabrikası havadan görüntülendiYanan sandalye fabrikası havadan görüntülendi
Anahtar Kelimeler:
Aydın

Aydın Namaz Vakitleri 19 Nisan Cuma

İmsak
04:53
Sabah
06:21
Öğle
13:13
İkindi
16:55
Akşam
19:55
Yatsı
21:16
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.