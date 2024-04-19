Hesap kavgasında uzun namlulu silahlar konuştu

Olay yerindeki müşteriler ve çalışanlar canını zor kurtardı.

Olay, Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde dün gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde bulunan eğlence mekanına gelen bir grup, iddiaya göre gelen hesap üzerine işletme sahibi ve çalışanları ile tartışma sonrası kavgaya tutuştu. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırarak kavgaya son verdi. Mekandan ayrılan grup bir süre sonra bu sefer ellerinde uzun namlulu silahlarla geri gelerek mekana baskın düzenledi. Uzun namlulu silahlarla hem mekana hem de havaya ateş eden grup ortalığı savaş alanına çevirdi. Olay anında işletme çalışanları ve müşteriler silahlardan çıkan kurşunlara hedef olmamak için kaçacak yer aradı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından ekipler 9 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Uzun namlulu silahlarla yapılan saldırı ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Mekana gelen saldırganların etrafa rastgele ateş açması ve yaşanan koşuşturmaca ve panik görüntülere yansıdı.





