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Hesarek’te sezon açıldı, ara tatili fırsat bilenler kayak merkezine akın etti

İHA İHA
30.01.2024 15:37 | Son Güncelleme:
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Birkaç gün önce etkili olan kar yağışının ardından beklenen kar seviyesine ulaşan Hesarek Kayak Merkezinde sezon açıldı.

Hesarek’te sezon açıldı, ara tatili fırsat bilenler kayak merkezine akın etti

Pazar gününden itibaren kapılarını açan Hesarek’te ara tatili fırsat bilenler kayak merkezine akın etti.

Doğu Anadolu Bölgesi’nin gözde kış sporu ve kayak merkezleri arasında yer alan, il merkezine 34 kilometre mesafedeki Hesarek Kayak Merkezinde yeterli kar seviyesine ulaşılınca sezon açıldı. Kar kalınlığının 70 santimetreye ulaşmasıyla kapılarını açan kayak merkezi, kayakseverlerin akınına uğradı. Hafta sonu 5 bine, hafta içi de bin 500’e yakın vatandaşın tercih ettiği kayak merkezi, ara tatili değerlendiren aileler ve çocuklarla doldu.

"CUMARTESİ VE PAZAR YAKLAŞIK 5 BİN KAYAKSEVERİMİZİ KAYAK MERKEZİNDE AĞIRLADIK"

Diyarbakır, Bitlis, Muş, Erzincan gibi çevre illerden birçok vatandaşın Hesarek Kayak Merkezini tercih ettiğini aktaran Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, “Bölgemizin parlayan yıldızı Hesarek Kayak Merkezinde özlemle karların yağmasını bekliyorduk. Geçen cumartesi gününden itibaren kayak merkezimizi hizmete açtık. Cumartesi pazardan itibaren kayak merkezimizde hizmet vermeye başladık. Cumartesi ve pazar yaklaşık 5 bin kayakseverimizi kayak merkezinde ağırladık. Ara tatilin de olmasıyla birlikte hafta içi yaklaşık bin 500 vatandaşımızı burada ağırlıyoruz. Bölgemizde Diyarbakır’dan, Batman’dan, Bitlis’ten, Siirt’ten, Muş’tan hatta bölgemizin büyük kayak merkezlerimizin olduğu Erzincan, Erzurum’dan gelen vatandaşlarımız var. Kayak merkezimiz, bölgemizin parlayan yıldızı olarak hizmet vermeye devam edecek” dedi.

"DİYARBAKIR’DA KAR YOK, BURAYA GELİYORUZ"

Diyarbakır’dan Bingöl’e kayak yapmaya geldiğini söyleyen Suzan Çelik, "Diyarbakır’dan geliyoruz, dün itibariyle kayak merkezi sezon kapılarını açtı. Diyarbakır’da kar olmadığı için Hesarek Kayak Merkezi’ne geliyoruz yakın olduğu için. Burası çok güzel, çok keyifli. Herkesi bekliyoruz” diye konuştu.
Karne hediyesi olarak kayak yapmaya geldiğini belirten lise öğrencisi Adar Ayik, “Lise öğrencisiyim. Ara tatil vesilesiyle ailece kayak yapmaya geldik. Çok küçük yaştan beri kayak yapıyorum. Karne hediyesi olarak geldik. Tesisler güzel, kayak yapmak güzel” şeklinde konuştu.

Sümeyye Loğoğlu da, “Osmaniye’den geliyorum. Babamla birlikte geldim. Kayak yapıyorum, çok mutluyum” dedi.
Kayakseverler; pistleri, teleski, telesiyej ve mekanik sistemleriyle keyifli, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi kontrolünde ise güvenli olan merkezde zaman geçiriyor.

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