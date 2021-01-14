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HESTOUREX, turizm profesyonellerini Antalya'da buluşturacak

14.01.2021 17:06 | Son Güncelleme:
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Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı: - "12 ay sürdürülebilir turizmin sağlanması yönünde turizmin çeşitlendirilmesi, mevcut kaynaklarımızın tanıtılması büyük önem taşıyor"

Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı (HESTOUREX), Antalya'da düzenlenecek.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl gerçekleştirilemeyen fuarın, bu yıl 1-3 Nisan tarihlerinde düzenleneceğini bildirdi.

Fuarın, daha güçlü bir donanımla profesyonel yöneticileri Antalya'da buluşturacağını belirten Yağcı, şunları kaydetti:

"Antalya spor, sağlık turizmi açısından çok zengin doğal kaynaklara ve spor altyapısına sahip. 12 ay sürdürülebilir turizmin sağlanması yönünde turizmin çeşitlendirilmesi, mevcut kaynaklarımızın tanıtılması büyük önem taşıyor."

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