’Heyecan Bahçesi’ gençlerin favori mekanı oldu

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ın geleceğin teminatı gençlere hediyesi olan Heyecan Bahçesi, extrem aktivite alanlarıyla gençlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Zipline, serbest atlama, tırmanma duvarı ve engelli parkuru ve aileler için dinlenme mekanları ile yürüyüş yolları gençler başta olmak üzere gelen herkesin vazgeçilmezi oldu.

Gençlerin önemli bir sosyal aktivite alanına sahip olduğunu belirten Belediye Başkanı Necati Okay, “Açıldığı günden bu yana Heyecan Bahçemiz çok yoğun bir ilgi görmektedir. Bu güzel mekan gençlerle dolup taşmaktadır. Şehir merkezine olan mesafesi, serin havası ve muhteşem doğasıyla bu bölgemiz vatandaşlarımız tarafından yoğun ilgi görmektedir. Hem Doğal Yaşam Parkımız, hem de Heyecan Bahçemiz bu ilgiden nasibini almaktadır. Bu tesisleri inşa ederken bizlerinde hedeflediği böyle bir ilgiydi. Gençlerimiz ve ailelerinin bu tesislerde güzel vakit geçirmesi bizleri ayrıca memnun etmektedir. Özellikle heyecan bahçesine ayrı bir ilgi söz konusudur. Burada bulunan extrem alan gençlerimizi heyecanlandırmakta. Bu sebeple buranın adı Heyecan Bahçesi’dir. Gençlerimizin mutluluğu için durmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.



