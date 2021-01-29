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Heyelan nedeniyle evlerini boşaltması istenen köylüler mermer ocağının sahiplerine tepki gösterdi

29.01.2021 17:16 | Son Güncelleme:
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Heyelan nedeniyle evlerini boşaltması istenen köylüler mermer ocağının sahiplerine tepki gösterdi

Isparta'nın Sütçüler ilçesi Yeşilyurt köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle evlerini boşaltmaları istenen köylüler, heyelana neden olduğunu öne sürdükleri mermer ocağına tepki gösterdi.

Sabah saatlerinde mermer ocağı bölgesine giden köylüler, köydeki toprak kaymasının mermer ocağından kaynaklı olduğunu iddia ederek ocağa giden yolu kapattı, lastik yaktı. Şirket yetkilileriyle görüşerek zararlarının karşılanmasını isteyen köylüleri, jandarma ekipleri yolu açmaları için uyardı.

Köylüler, mermer ocağına gitmek isteyen bir araçtaki kişin fotoğraf çektiğini görmesi üzerine araca taşla saldırdı. Köylüler ile şirket yetkilileri arasında görüşme sağlanması üzerine yol trafiğe açıldı, görüşmelerin devam edeceği bildirildi.

Sütçüler ilçesine bağlı Yeşilyurt köyü Mandallar Mahallesi'ndeki heyelan nedeniyle 28 hanenin acilen boşaltılması kararı alınması üzerine köylüler, heyelanın mermer ocağının attığı hafriyatlar nedeniyle kaynaklandığını öne sürmüştü.

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