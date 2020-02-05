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Heyelan sonrası yolu kapatan dev kayalar temizlendi

BATMAN HABERLERİ  | 05.02.2020 17:15 | Son Güncelleme

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Derince grup köy yolunda meydana gelen heyelan sonrası yola düşen dev kayalar, İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından temizlendi.Edinilen bilgiye göre Sason’a bağlı Derince grup köy yolunda gece geç saatlerinde heyelan meydana geldi.

Heyelan sonrası yolu kapatan dev kayalar temizlendi

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Derince grup köy yolunda meydana gelen heyelan sonrası yola düşen dev kayalar, İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından temizlendi.
Edinilen bilgiye göre Sason’a bağlı Derince grup köy yolunda gece geç saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelanın etkisi ile yola düşen dev kayalar nedeni ile yol ulaşıma kapandı. Yolun kapanması ile 5 köyün ilçeyle olan araç ulaşımı da kesildi. Köylülerin durumu İlçe Özel İdaresi Şantiye ekiplerine bildirmesi üzerine köye geden ekipler, 12 saatlik çalışmasının ardından grup yolunu tekrar ulaşıma açtı.

Heyelan sonrası yolu kapatan dev kayalar temizlendi

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Merkez
Başaran Eczanesi
Merkez
Yıldırım Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Gercus
Gül Eczanesi
Kozluk
Uğur Eczanesi
Sason
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