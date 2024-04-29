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Heyelanda bir bölümü çöken Bartın-Kastamonu kara yolunda çalışma başlatıldı

AA AA
29.04.2024 15:12
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Bartın'da heyelanda yaşanan çökme nedeniyle bir kısmı kapatılan Bartın-Kastamonu kara yolunda çalışma başlatıldı.

Heyelanda bir bölümü çöken Bartın-Kastamonu kara yolunda çalışma başlatıldı

Kurucaşile ilçesine bağlı Karaman köyü mevkisinde yaklaşık 4 ay önce meydana gelen heyelanın ardından bir kısmı çöken yolda, hava şartlarının elverişli hale gelmesiyle onarım çalışmalarına başlandı.

Karayolları ekipleri, elektrik direğinin devrildiği, yolun alt tarafında bulunan fındık tarlasının da toprak altında kaldığı heyelanda çöken yaklaşık 70 metrelik yolda dolgu çalışması yaptı.

Fore kazık uygulaması gerçekleştirilecek yolun asfaltlama ve işaretlendirme çalışmalarının 1 ay içerisinde tamamlanacağı belirtildi.

Tek şeridin trafiğe kapatıldığı yolda ulaşım, tek şeritten çift yönde kontrollü olarak sağlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bartın Kurucaşile heyelan karayolları yol

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