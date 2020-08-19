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Heyelandan zarar gören yolda güven yeniden sağlandı

MANİSA HABERLERİ  | 19.08.2020 12:51 | Son Güncelleme

Yunusemre ilçesindeki Karakoca Mahallesinin Sarıkaya kısmında, heyelan nedeniyle göçen yolda Manisa Büyükşehir Belediyesi, alt yapı çalışmasının ardından sathi kaplama çalışmasını da tamamladı.

Yunusemre ilçesindeki Karakoca Mahallesinin Sarıkaya kısmında, heyelan nedeniyle göçen yolda Manisa Büyükşehir Belediyesi, alt yapı çalışmasının ardından sathi kaplama çalışmasını da tamamladı. Ulaşım güvenliği yeniden sağlanan yolda, yapılan çalışma nedeniyle memnuniyetini paylaşan mahalle sakini Hüseyin Kırmızıkaya, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.
Yunusemre ilçesinde Karakoca Mahallesinin Sarıkaya bölgesinde heyelan nedeniyle yolda göçük meydana geldi. Kullanılmaz halde gelen yolda, ilk olarak alt yapı çalışması yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi, daha sonra mevcut yolda sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmaları inceleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, “Karakoca Mahallesinin bağlısı Sarıkaya’dayız. Sarıkaya’nın devamında Yayla ve Gökçeler Mahallesi olmak üzere yaklaşık 12 kilometrelik hattın üzerindeyiz. Burada, sathi kaplama çalışmalarımızı tamamladık. Vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Karakoca Mahallemizin karayolları bağlantısının da sathi kaplamasını tamamladık” dedi.

Çalışmalar hakkında bilgi verdi
Nisan ayında yaşanan aşırı yağışlardan dolayı yolda heyelan meydana geldiğini ifade eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, “Bu noktada, kışları kuru dere alanı ve kayalık zeminde eğimin çok yüksek olması nedeniyle yağışlardan dolayı sürekli toprak kayması meydana geliyor. 2020 yılının Nisan ayında yine yaşanan yağışlardan dolayı dört ayrı noktada heyelan meydana gelmişti. Biz burada ciddi bir dolgu çalışması başlattık. Kaya dolgu ve mıcırlarla alanın drenajını gerçekleştirdik. Daha sonra tekrar üzerinde temel çalışması yaparak yolları stabilize hale getirdik. Şuanda da, herhangi heyelan tehlikesiyle karşı karşıya değil. Ciddi bir alt yapı çalışmasının ardından sathi kaplamasını da tamamladık. Vatandaşlarımızın iyi günlerde kullanmasını diliyoruz” dedi.
İncelemeler sırasında yol üzerinde Büyükşehir Belediyesinin ekiplerini gören mahalle sakini Hüseyin Kırmızıkaya, aracından inerek memnuniyetini paylaştı. Kırmızıkaya, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür ederek, “Kaç senedir bu çileyi çekiyoruz. Yolumuz heyelandan dolayı çökmüştü. Allah başkanımızdan razı olsun. Bu gerçekten hizmet. Çok güzel. Yol da genişledi. Önceden bir araba bile geçmiyordu. Şimdi iki araba, üç araba geçiyor. Bizin oyumuz ne zaman olsa yine onadır” dedi.

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