YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Heyelanın kapattığı yol tekrar ulaşıma açıldı

Heyelanın kapattığı yol tekrar ulaşıma açıldı

HAKKARİ HABERLERİ  | 27.04.2020 14:17 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde heyelan düşmesi sonucu ulaşıma kapanan yol yeniden açıldı.İlçede meydana gelen toprak kayması nedeniyle Onbaşılar köyü ve bağlı 7 mezranın ulaşımını sağlayan yol ulaşıma kapandı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde heyelan düşmesi sonucu ulaşıma kapanan yol yeniden açıldı.
İlçede meydana gelen toprak kayması nedeniyle Onbaşılar köyü ve bağlı 7 mezranın ulaşımını sağlayan yol ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu heyelan düşen yol yeniden ulaşıma açıldı.
Onbaşılar Köyü Muhtarı Husret Şen, heyelandan dolayı köy ve mezra yollarının kapandığını belirterek, “İl Özel İdaresine bağlı ekiplere haber verdik. Büyük uğraşlar sonucu yolumuz yeniden ulaşıma açıldı" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Damla ve eşi arasındaki kriz olay oldu! Damla ve eşi arasındaki kriz olay oldu!
Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldıYüksekova’da birçok ev sular altında kaldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

AK Partili Yavuz’dan CHP’li Vekile; “Bülbül gibi şakımanızın ardındaki amaç nedir?”

AK Partili Yavuz’dan CHP’li Vekile; “Bülbül gibi şakımanızın ardındaki amaç nedir?”

Yaşlı çifti karbonmonoksit gazı ayırdı

Yaşlı çifti karbonmonoksit gazı ayırdı

Karantinada insanın içini ısıtan görüntü

Karantinada insanın içini ısıtan görüntü

Marmaris polisi denizdeki balıkları besledi

Marmaris polisi denizdeki balıkları besledi

Ege Üniversitesinden eğitim öğretimde dijital devrim

Ege Üniversitesinden eğitim öğretimde dijital devrim

Hakkari Namaz Vakitleri 27 Nisan Pazartesi

İmsak
03:37
Sabah
05:07
Öğle
12:08
İkindi
15:53
Akşam
18:58
Yatsı
20:22

Hakkari Nöbetçi Eczaneler27 Nisan Pazartesi

Yağmur Ezcanesi Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Semdinli
Erdem Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Hakkari’de 1 mahalle karantinaya alındı

Hakkari’de 1 mahalle karantinaya alındı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Yüksekova’da şehit olan asker memleketine uğurlandı

Yüksekova’da şehit olan asker memleketine uğurlandı

Polisten vatandaşlara yardım eli

Polisten vatandaşlara yardım eli

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.