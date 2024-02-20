Heyelanın olduğu bölgede afet dersi işlediler

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Niksar Meslek Yüksekokulu’nda eğitim gören Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencileri ile danışmanları Öğr. Gör. Mustafa Yıldız ve Öğr. Gör. Gökhan El, 3 Şubat tarihinde Niksar ilçesine bağlı Günebakan köyünde meydana gelen heyelan olayının etkilerini ve sonuçlarını incelemek üzere köye ziyaret gerçekleştirdi. Öğrenciler, afet bölgelerinde gerçekleşen olayların etkilerini yerinde gözlemleyerek bu tür durumlarla başa çıkma ve önleme konusunda bilgi sahibi olmayı amaçladı. Heyelan bölgesinde yapılan gözlemler, öğrencilere afetlerin oluşturduğu potansiyel riskler hakkında somut bir perspektif kazandırdı. Köyde hazır bulunan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, öğrencilere heyelanın genel değerlendirmesini yaparak bölgenin jeolojik yapısı hakkında detaylı bilgi verdi. Öğrenciler, doğal afetlerin oluşumu ve sonuçları konusunda AFAD ekiplerinden edindikleri bilgilerle daha fazla bilinçlenmiş oldu. Bu bilinçlendirme gezisi, öğrencilere pratik bir eğitim imkânı sunarken aynı zamanda toplumda afet farkındalığını artırmayı hedefledi. Niksar MYO öğrencileri, aldıkları bilgiler doğrultusunda gelecekte benzer afet durumlarında daha etkin bir şekilde müdahale edebilecek ve toplumu bilinçlendirme çalışmalarına katkı sağlayabilecek yetkinliklere sahip olacak.

