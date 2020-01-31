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Heyet, Dumlupınar ilçesinde incelemelerde bulundu

KÜTAHYA HABERLERİ  | 31.01.2020 10:18 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Dumlpınar ilçesini İller Bankası Bölge Müdürü Murat Karaçam, beraberinde teknik ekiple beraber ziyaret etti.Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu’nun makamında, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ve İl Genel Meclis üyesi Şaban Türk’ünde katıldığı bir toplantı yapıldı.Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamda, ’’Yapılan toplantıda, ilçe su depomuzu besleyecek olan su dalgıç pompasının, pano, kablo ve teçhizatlarının en kısa sürede ilçemize hibe olarak verilmesi, 2020 yılı içerisinde Dumlupınar gölet mevkiine 300 tonluk yeni su deposunun analiz çalışmalarının yapılarak ilçe içi şebeke hatlarının da değişmesini içeren su sorununu kökten çözecek olan yeni bir su deposunun yapılması için ivedi olarak çalışmalara başlanılması kararlaştırılmıştır.

Kütahya’nın Dumlpınar ilçesini İller Bankası Bölge Müdürü Murat Karaçam, beraberinde teknik ekiple beraber ziyaret etti.
Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu’nun makamında, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ve İl Genel Meclis üyesi Şaban Türk’ünde katıldığı bir toplantı yapıldı.
Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamda, ’’Yapılan toplantıda, ilçe su depomuzu besleyecek olan su dalgıç pompasının, pano, kablo ve teçhizatlarının en kısa sürede ilçemize hibe olarak verilmesi, 2020 yılı içerisinde Dumlupınar gölet mevkiine 300 tonluk yeni su deposunun analiz çalışmalarının yapılarak ilçe içi şebeke hatlarının da değişmesini içeren su sorununu kökten çözecek olan yeni bir su deposunun yapılması için ivedi olarak çalışmalara başlanılması kararlaştırılmıştır. Ayrıca ilçemiz belediyesinin GES (güneş enerji santrali) ile elektrik üretimi sağlayıp arta kalan elektriğin gelir getirici olarak kullanılacağı güneş enerji sistemi projesinin onaylanması, belediyemize mali destek sağlanması ve işbirliği içerisinde çalışmalara başlanılması konularında mutabakat sağlanmıştır’’ diye konuştu.
Daha sonra ilçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç’ında katıldığı toplantıda, İller Bankası Bölge Müdürlüğü’nden gelen teknik ekip, ilçe su deposunu besleyecek olan sondaj kuyusunda ve mevcut su depolarında yaptıkları incelemeler hakkında Kaymakam Abbasoğlu’na ve Belediye Başkanı Akağaç’a bilgilendirme yaptılar. Bununla birlikte havaların düzelmesi ile çalışmaların başlatılmasına yönelik planlamalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

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