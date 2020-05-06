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Hibe hindi etleri hayvanseverler aracılığıyla sokak hayvanlarına ulaştırıldı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 06.05.2020 14:44 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi, sokak hayvanları için gerçekleştirdiği besleme çalışmalarını sürdürüyor.

Hibe hindi etleri hayvanseverler aracılığıyla sokak hayvanlarına ulaştırıldı

Tepebaşı Belediyesi, sokak hayvanları için gerçekleştirdiği besleme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, hayvan dostu kuruluşlardan gelen destekleri de sokaktaki canlara ulaştırıyor.
Tepebaşı Belediyesi, ülke genelinde koronavirüsle mücadelenin sürdüğü günlerde, sokaklarda yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlara sağladığı mama desteğini aksatmıyor. Öte yandan hayvan dostu firma ve vatandaşlar da sokak hayvanları için katkılarını, Tepebaşı Belediyesi’ne ulaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda bir firmanın sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanılmak üzere hibe ettiği hindi etleri, Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi yetkilileri tarafından hayvanseverler aracılığıyla sokak hayvanlarına ulaştırıldı. Ayrıca merkez ve kırsal mahallelerde besleme yapıldı.
Verilen destekten dolayı firma yetkililerine teşekkür eden Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de “Koronavirüs ile Mücadele Eylem Planı kapsamında kafe ve restoranların kapanması, vatandaşların büyük bir bölümünün de evlerinden çıkmaması ile birlikte Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinin yanı sıra kırsal alanlarda da besleme çalışmalarına hız verdi. Ekiplerimiz, ilçenin kırsal alanlarına ve kent merkezindeki parklara mamalar bırakarak, sokak hayvanlarının imdadına yetişiyor. Vatandaşlarımız da sokak hayvanları için kapılarının önüne su ve kuru mama bırakarak onlara destek olabilirler” diye konuştu.

Hibe hindi etleri hayvanseverler aracılığıyla sokak hayvanlarına ulaştırıldı

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Odunpazari
Erdem Eczanesi
Tepebasi
Elif Öztürk Eczanesi
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