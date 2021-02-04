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Hibeyle başladı, taleplere yetişemiyor

04.02.2021 12:11 | Son Güncelleme:
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Samsun’un Çarşamba ilçesinde 5 yıla yakındır kültür mantarı yetiştiriciliği yapan Emine Tuğ, taleplere yetişememesi nedeniyle tam donanımlı bir üretim alanı oluşturmak istiyor.Çarşamba ilçesine bağlı Beyyenice Mahallesi’nde yaklaşık 5 yıldır kültür mantarı üretimi yapan genç kadın girişimci Emine Tuğ, kültür mantarına talebin çok olması nedeniyle talepleri karşılama noktasında bazı zorluklar yaşadığını ve otomasyonlu bir mantar üretim tesisi oluşturmayı hedeflediğini söyledi.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde 5 yıla yakındır kültür mantarı yetiştiriciliği yapan Emine Tuğ, taleplere yetişememesi nedeniyle tam donanımlı bir üretim alanı oluşturmak istiyor.
Çarşamba ilçesine bağlı Beyyenice Mahallesi’nde yaklaşık 5 yıldır kültür mantarı üretimi yapan genç kadın girişimci Emine Tuğ, kültür mantarına talebin çok olması nedeniyle talepleri karşılama noktasında bazı zorluklar yaşadığını ve otomasyonlu bir mantar üretim tesisi oluşturmayı hedeflediğini söyledi. Kadın girişimci Emine Tuğ, mahallesinde ikamet eden kadınlara da iş alanı oluşturmanın büyük gururunu yaşadığını paylaşırken, üretim alanında destek beklediğini de aktardı.
Genç girişimci olarak 2016 yılından bu yana kültür mantarı yetiştiriciliği yapan Emine Tuğ, "2016 yılında Tarım Bakanlığımızın sunmuş olduğu Genç Çiftçi Hibe projeleriyle birlikte başvuru yaptık. Yaklaşık 5 yıldır üretim yapıyoruz. İşimden memnunum. Çok güzel gidiyoruz. İnşallah hedeflerimize ulaşırız. Hedefim, kapasitemizi büyüterek tam donanımlı, otomasyonlu bir tesis kurmak. Çünkü ürüne talep çok fazla, ama maalesef bizde her gün mantar olmadığı için talepleri karşılayamıyoruz. Yaz döneminde talepler yarı yarıya düşüyor. Şuan sezonu olduğu için çok talep var" dedi.

Desteklerle kapasite artıyor
Alınan desteklerden dolayı büyük fayda sağladıklarını kaydeden Tuğ, "2016’da Genç çiftçiden 28 bin 800 Türk Lirası destek aldık. 2017 yılında, Kırsal Kalkınma Şube Müdürlüğü Büyükşehir Belediyesi’nin ’Can Suyu’ projesi vardı. Mantar üreticilerine 10 ton kompos desteği sağlamışlardı. Bize çok faydası oldu. Çünkü diğer tesisin yeni kurulumu yapılmıştı. Maddi anlamda sıkıntı yaşıyorduk. Sermaye olarak baya desteği olmuştu. 2018 yılında diğer tesisi kurduk. Genç Çiftçi projeleriyle birlikte kurmuştuk. Bu şekilde kapasitemizi gittikçe arttırıyoruz" şeklinde konuştu.

Amaç, hem kendilerine hem ülkeye fayda sağlamak
Çalışmanın ve üretmenin kendilerine ve ülkeye fayda sağladığını belirten Çiftçi Tuğ, "Biz çalışmak istiyoruz. Üretmek, üretirken etrafımızda ihtiyacı olan arkadaşların faydalanmasını istiyoruz. Ekonomiye katkımız olsun, kendimiz faydalanırken ülkemize de faydamız olsun istiyoruz. Bunun içinde destek bekliyoruz. Biz mantar üreticileri olarak Türkiye genelinde en büyük problemimiz, iklimlendirme koşullarını sağlarken enerjiyi çok yüksek kullanıyoruz. Dolayısıyla elektrik faturalarımız çok yüksek geliyor. Bu konuda bize Tarım Bakanlığı’mızın ve diğer yetkililerimizin desteği olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahalleli kadınlara iş kapısı oldu
Genç girişimci Emine Tuğ’un kültür mantarı üretim tesislerinin kendileri için mahallelerinde önemli bir iş kapısı olduğunu söyleyen Zübeyde Atasoy ise "3 senedir burada çalışıyorum. İşimden çok memnunum. İş yerim evime yakın, hem çocuklarımla ilgilenip, işimi görüp burada da çalışma imkanım oluyor” dedi.

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