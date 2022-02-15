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"Hibrit Egea" dünya yollarına çıkmaya hazırlanıyor

15.02.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni nesil hibrit motor seçeneğine sahip, otomatik vitesli Fiat Egea'lar nisandan itibaren Türkiye ve dünya pazarlarında Fiat bayilerindeki yerlerini alacak

İSTANBUL (AA) - Fiat markasının kompakt sınıftaki oyuncusu Egea, hibrit motorlu versiyonları ile dünya yollarına çıkmaya hazırlanıyor.

Şirket açıklamasına göre, Tofaş'ta üretilen, Fiat markasının kompakt sınıftaki global oyuncusu ve son 6 yıldır "Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili" Fiat Egea, 2022 yılına yeniliklerle başladı.

Bugüne kadarki performansıyla "iyi bir otomobil aynı zamanda ulaşılabilir olmalı" misyonunu başarıyla gerçekleştiren model ailesi, ocakta tanıtımı yapılan Cross Wagon'dan sonra hibrit motor seçeneğiyle de dünya yollarına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni nesil hibrit motor seçeneğine sahip, otomatik vitesli Fiat Egea'lar nisandan itibaren Türkiye'de ve dünya pazarlarında Fiat bayilerindeki yerlerini alacak.

Sahip olduğu teknoloji seviyesini sürekli daha yukarıya taşıyan Egea'nın yeni hibrit versiyonu, yüksek performansını yeni nesil 130 HP güç ve 240 NM torka sahip, 1,5 litrelik 4 silindirli turbo benzinli FireFly motor ile 48-Volt bataryaya sahip 15 kw'lık elektrik motorun sinerjisinden alıyor. Egea Hybrid'de BSG (Belt Start Generator) ve 15KW'lık elektrikli motor 130 beygirlik içten yanmalı motoru destekliyor. Gelişmiş hibrit teknolojisi, yüzde 100 elektrikli sessiz çalıştırma, park etme ve tamamen elektrikli sürüşe imkan sunuyor. Böylece verimlilik artarken, sürüş performansı da üst seviyeye çıkıyor.

Egea Hybrid, elektrik motoru sayesinde içten yanmalı motorun ısınma fazında oluşan yakıt tüketimi ve emisyonun düşürülmesi sağlanıyor. Egea'daki hibrit teknolojisi; aracın sessiz, akıcı, yakıt harcamadan, yüzde 100 elektrikli modda kalkış yapabilmesine (e-launch) ve düşük devirde tamamen elektrikli modda ilerlemesine (e-creep) imkan sağlıyor. Egea Hybrid, sadece elektrik motorun gücü ile yoğun ve sıkışık trafikte kısa mesafelerde gaz pedalına basmadan ilerleyebiliyor (e-queueing).

Egea Hybrid tamamen elektrik modunda park edilebiliyor (e-park). Hem frenleme hem de yavaşlama esnasında enerji geri kazanımı ile bataryasını şarj edecek şekilde geliştirilen Hibrit Egea, performanstan ödün vermediği gibi elektrikli ve benzinli motorları arasındaki geçişleri kullanıcısına hissettirmeden maksimum sürüş konforu sağlıyor.

- 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman ilk defa satışa sunuluyor

Egea Hybrid ile birlikte 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman da Fiat markasında ilk defa satışa sunuluyor. 7 ileri otomatik vitesli Egea Hybrid, 0-100 kilometre hızlanmasını 9 saniyede tamamlarken, yakıt tüketiminde de önemli bir avantaj sağlıyor ve şehir içi kullanımda 100 kilometrede 4,7 litrelik (WLTP) tüketim değerine ulaşıyor. Egea'daki hibrit teknolojisi, yine Fiat modellerinde bir ilk olarak, sürüş sırasında benzinli motoru tamamen kapatarak WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) çevriminin yüzde 47'sinin benzinli motor çalıştırılmadan tamamlanabilemesini sağlıyor. Bu oran şehir içi çevrimde yüzde 62'ye kadar çıkabiliyor. Sonuç olarak, yeni 48-Volt hibrit benzinli motor, şehir içi kullanımda hem benzinli hem de dizel motorlara oranla daha düşük yakıt sarfiyatı sağlıyor.

Yeni Egea Hybrid, tüm bu özellikleriyle sınıfındaki en iyi 48-Volt Hibrit motor seçeneğini sunuyor.

Hibrit motor seçeneği ile daha çevreci olan Fiat Egea, ileri sürüş teknolojisini de tüm kullanıcıları için ulaşılabilir kılmaya devam ediyor. İleri sürüş destek sistemleri (ADAS) ile donatılan hibrit motorlu Egea, ailenin tüm üyelerinde olduğu gibi, "Trafik İşareti Tanıma Sistemi", "Akıllı Hız Asistanı", "Şerit Takip Sistemi", "Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi", "Akıllı Uzun Far" ve "Kör Nokta Uyarı Sistemi" gibi güvenlik donanımlarını Urban (orta) donanım seviyesinden itibaren seçilebilir hale getiriyor.

Hayatı kolaylaştıran, "anahtarsız giriş ve çalıştırma", "kablosuz akıllı telefon şarjı", "kablosuz multimedya bağlantısı" ve (Sedan gövde tipinde) "otomatik bagaj açma sensörü" gibi özellikleri ise yine Lounge versiyonunda sunulmaya devam ediliyor.

Egea Hybrid; Türkiye'de Sedan, Hatchback, Cross ve Cross Wagon gövde tiplerinde, 3 donanım seviyesi-Easy (Sedan)/Street (Hatchback ve Cross'ta), Urban ve Lounge otomatik şanzıman ile nisan ayında satışa sunulacak.

Egea ailesinin 1.6 Multijet II 130hp Dizel DCT otomatik şanzımanlı versiyonları da yine tüm gövde tiplerinde aynı anda ve mart ayının ikinci yarısında Fiat showroomlarındaki yerini alacak.

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