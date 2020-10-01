Hiçbir besin anne sütünün yerini tutmuyor

Sivas Numune Hastanesi ebe hemşirelerinden Zeynep Durgun, bebeklerin tüketeceği besinlerin anne sütünün yerini tutamayacağını söyledi. Sivas Numune Hastanesi ebe hemşirelerinden Zeynep Durgun, Emzirme Haftası nedeniyle annelerin neden emzirmeleri gerektiği, anne sütünün faydaları ve ne zaman emzirmeye başlanması gerektiği hakkında bilgiler verdi. 30 yıllık tecrübeye sahip Ebe Zeynep Durgun, anne sütünün doğal bir ağrı kesici olduğunu ve ilk 6 ayda bebeğin ihtiyaçlarının tamamını karşıladığını belirterek, “Anne sütü ilk 6 ayda bebeğin ihtiyaçlarının yüzde 100’ünü karşılar. 6-12. ayda ihtiyaçlarının yüzde 50’sini karşılamaya başlar. Bu sebepten ötürü anne sütü mutlaka verilmelidir. Bununla beraber anne sütü daima hazırdır, ısı derecesi uygundur. Besin öğesi oldukça fazladır. Bunlar bebekler için oldukça önemlidir. Emzirme bebeği rahatlatır, gevşetir. Anne sütü doğal ağrı kesicidir. Daha çabuk uykuya dalmasını sağlar. Ayrıca ilk 6 ay anne sütü ile beslenen çocuklarda ortakulak iltihaplarında yüzde 43 azalma görülmüştür. Bununla birlikte anne sütü çocukların okul hayatındaki başarıları ile ilişkilendirilip, bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu nedenle hiçbir besin anne sütünün yerini tutamaz” şeklinde konuştu.

"Bebek yarım saat içerisinde emzirilmeli"

Durgun, annelerin bebeklerini doğumdan yarım saat veya bir saat içerisinde emzirmeye başlamaları gerektiğini belirterek, “Bebeği mutlaka yarım saat içerisinde emzirmeleri gerekmektedir. Bazı durumlarda bebek emmeyi reddedebilir veya öyle gözükebilir. Bunu anlamak için önce sebebini bulmak gerekmektedir. Bu ve bu gibi durumlarda anne bilinçlendirilmeli ve anneye yardımcı olunmalıdır. Örneğin bazı annelerde süt fazlalığı olabilmekte. Bebek sütü emerken boğulur gibi olur ve kendini geri çeker. Bu durum bebeğin emmeyi reddettiği anlamına gelmez. Bu tür olaylarda emzirme tekniği hemen değiştirilmelidir. Bazı durumlarda ise süt geç gelmekte ve bebekler kafalarını sağa-sola hareket ettirmekte. Bu durum da bebeğin emmeyi reddettiği anlamına gelmediği gibi, olabildiğince sabırlı olunmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Uyku düzenine dikkat edilmeli ve stresten uzak durulmalı"

Annelerin emzirirken nasıl beslenmesi gerektiğine değinen Ebe Durgun, “Yedikleri konusunda dikkatli olmalılar. Bol su içip protein ağırlıklı beslenmeliler. Ara öğüne önem verip, ihmal etmemeliler. Hazır yiyeceklerden uzak durup meyve ve sebze ile beslenmeleri gerekmektedir. Şerbetli tatlılar yerine mümkün olduğunca sütlü tatlı ile beslenmeliler. Yemeklerin yanında uyku düzenine önem vermeli, stresten olabildiğince uzak durmalılar. Anneler bebeklerinden uzun süre ayrı kalacaklarsa öncelikle gitmeden mutlaka emzirmeliler. Daha sonra sütü sağmalılar. Süt oda ısısında 3 saat durabilir. Fakat daha uzun süre saklamayı düşünüyorlarsa buzdolabında 3 gün, derin dondurucuda ise 3 ay saklanabilmekte. Sütü ısıtmak istedikleri takdirde ocağa alıp ısıtmak yerine mutlaka benmari usulü dediğimiz sıcak suyun içerisinde ısıtılmalıdır" dedi.

